शांति वार्ता फ्लॉप! ट्रंप की धमकी से भड़के ईरान ने बातचीत बीच में छोड़ी, कहा - 'हमारी सेना...'

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशांति वार्ता फ्लॉप! डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से भड़के ईरान ने बातचीत बीच में छोड़ी, कहा - 'हमारी सेना...'

शांति वार्ता फ्लॉप! डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से भड़के ईरान ने बातचीत बीच में छोड़ी, कहा - 'हमारी सेना...'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से ईरान नाराज हो गया है. उसने जवाबी कार्रवाई करने की प्रतिक्रिया दी है. साथ ही स्विट्जरलैंड में जारी ज्यूरिख वार्ता पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 21 Jun 2026 10:57 PM (IST)
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Iran US Peace Talk Hold Again After US Threat: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से ईरान नाराज हो गया है. उसने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर तेहरान के पलटवार से स्विट्जरलैंड में जारी ज्यूरिख वार्ता पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है. 

अलजजीरा के मुताबिक, ईरान की सरकारी एजेंसी तस्नीम ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से नाराज ईरान का डेलीगेशन अमेरिका ईरान की वार्ता स्थल से चला गया है. ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर ईरान ने हिज्बुल्लाह को परेशानी खड़ी करने से नहीं रोका तो वे ईरान पर बड़ा हमला करेंगे.  

पहले दौर को लेकर 80 मिनट की चर्चा हुई

ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में जारी ज्यूरिख वार्ता के पहले दौर को लेकर 80 मिनट की चर्चा हुई. इस दौरान खबर है कि दोनों देशों ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह की बातचीत नहीं की है. इस पूरी बातचीत का फोकस तेहरान और वॉशिंगटन की MoU को लागू करने पर था. साथ ही लेबनान को लेकर बन रहे हालात पर था. 

ईरान के सरकारी टेलीविजन के हवाले से यह जानकारी सामने आई है. रविवार को स्विटजरलैंड में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में जारी दोनों देशों की बातचीत कुछ समय के लिए रोक लगी है. कहा है कि अभी तक परमाणु प्रोग्राम पर किसी तरह की बात नहीं हुई है. 

इधर अमेरिका-ईरान में डील पर चर्चा, उधर इजरायल ने दक्षिणी गाजा में कर दी एयरस्ट्राइक, 2 की मौत

ईरान ने अमेरिका की धमकी का दिया जवाब

अलजजीरा के मुताबिक, ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ ने अमेरिकी धमकियों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अमेरिकी धमकियों को यह कहकर खारिज कर दिया है कि उनकी सेना हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है. गालिबाफ ने चेताया है कि अमेरिका को अपने बयानों को लेकर सावधान रहना चाहिए. चेतावनी दी है कि ईरान की सेना हर जवाब को देने के लिए तैयार है. 

इस वार्ता के बीच ट्रंप ने कहा था कि ईरान को लेबनान में प्रॉक्सी को मुश्किलें खड़ी करने से रोकना चाहिए. तेहरान को लेबनान में अपने ज्यादा मात्रा में फंड लेने वाले प्रॉक्सी को तुरंत रुकावट खड़ी करने से रोकना होगा.  अगर ऐसा नहीं किया तो जोरदार हमला करेंगे.  ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था. बल्कि उससे ज्यादा जोरदार हमला करेंगे.  

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 21 Jun 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Donald Trump WORLD NEWS DONALD Trump Iran-US Peace Talk
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