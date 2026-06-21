शांति वार्ता फ्लॉप! ट्रंप की धमकी से भड़के ईरान ने बातचीत बीच में छोड़ी, कहा - 'हमारी सेना...'

Iran US Peace Talk Hold Again After US Threat: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से ईरान नाराज हो गया है. उसने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर तेहरान के पलटवार से स्विट्जरलैंड में जारी ज्यूरिख वार्ता पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है.

अलजजीरा के मुताबिक, ईरान की सरकारी एजेंसी तस्नीम ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से नाराज ईरान का डेलीगेशन अमेरिका ईरान की वार्ता स्थल से चला गया है. ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर ईरान ने हिज्बुल्लाह को परेशानी खड़ी करने से नहीं रोका तो वे ईरान पर बड़ा हमला करेंगे.

पहले दौर को लेकर 80 मिनट की चर्चा हुई

ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में जारी ज्यूरिख वार्ता के पहले दौर को लेकर 80 मिनट की चर्चा हुई. इस दौरान खबर है कि दोनों देशों ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह की बातचीत नहीं की है. इस पूरी बातचीत का फोकस तेहरान और वॉशिंगटन की MoU को लागू करने पर था. साथ ही लेबनान को लेकर बन रहे हालात पर था.

ईरान के सरकारी टेलीविजन के हवाले से यह जानकारी सामने आई है. रविवार को स्विटजरलैंड में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में जारी दोनों देशों की बातचीत कुछ समय के लिए रोक लगी है. कहा है कि अभी तक परमाणु प्रोग्राम पर किसी तरह की बात नहीं हुई है.

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ईरान ने अमेरिका की धमकी का दिया जवाब

अलजजीरा के मुताबिक, ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ ने अमेरिकी धमकियों पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अमेरिकी धमकियों को यह कहकर खारिज कर दिया है कि उनकी सेना हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है. गालिबाफ ने चेताया है कि अमेरिका को अपने बयानों को लेकर सावधान रहना चाहिए. चेतावनी दी है कि ईरान की सेना हर जवाब को देने के लिए तैयार है.

इस वार्ता के बीच ट्रंप ने कहा था कि ईरान को लेबनान में प्रॉक्सी को मुश्किलें खड़ी करने से रोकना चाहिए. तेहरान को लेबनान में अपने ज्यादा मात्रा में फंड लेने वाले प्रॉक्सी को तुरंत रुकावट खड़ी करने से रोकना होगा. अगर ऐसा नहीं किया तो जोरदार हमला करेंगे. ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था. बल्कि उससे ज्यादा जोरदार हमला करेंगे.

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