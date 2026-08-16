इजरायल में लगा ईरान के खिलाफ बिलबोर्ड, नेतन्याहू ने किया शेयर, क्या लिखा?

ईरान से जारी अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव का मुद्दा अब चुनावी जोर पकड़ रहा है. चुनावी सरगर्मियों के बीच लिकुड पार्टी ने एक बिलबोर्ड लगाया है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरान मम्दानी के साथ ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और हिज्बुल्लाह के महासचिव नई कासिम की तस्वीरें शामिल हैं.

इस बिलबोर्ड पर लिखा है कि ये चारों अक्टूबर में होने वाले चुनाव में नेतन्याहू को हारते देखना चाहते हैं. बिलबोर्ड में आगे कहा गया है कि उन्हें जीतने न दें. नेतन्याहू ने भी बिलबोर्ड की तस्वीर रिपोस्ट करते हुए लिखा है कि उन्हें जीतने न दें. यह इशारा ईरान समेत उनके सहयोगियों की तरफ है. 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात बने हुए हैं.

कहां लगा है, यह बिलबोर्ड?

The Jerusalem Post ने सोशल मीडिया के दावों के हवाले से बताया कि यह बिलबोर्ड यरूशलेम में लगा है. इसमें इन चार लोगों की तस्वीरें एक साथ दिखाई गई हैं. कैप्शन में लिखा है कि वे चाहते हैं कि नेतन्याहू हारें, उन्हें जीतने न दें. हालांकि, लिकुड यह बिलबोर्ड तेल अवीव में अयालोन हाईवे के पास लगा है.

इजरायल के पूर्व आईडीएफ चीफ ने दी प्रतिक्रिया

इजरायली नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. सभी ने इससे जुड़े अपने अपने वर्जन में पोस्ट शेयर किए हैं. इसमें जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला पोस्ट है, वो है पूर्व आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाली पार्टी यशार का, इसमें उन्होंने लिखा है कि वे चाहते हैं कि आईडीएफ खत्म हो जाए. नेतन्याहू को जीतने न दें. उन्होंने अपने कैपशन में लिखा है कि नेतन्याहू हमने इसे आपके लिए ठीक कर दिया है. सिर्फ आइजेनकोट ही पूरी तरह से जयोनी सरकार बनाएंगे.

इनके अलावा कई तरह के पोस्ट इजरायल के नेताओं की तरफ से शेयर किए गए हैं. जहां सभी ने अपने अपने हिसाब से नेतन्याहू सरकार को लेकर पोस्ट करते हुए रिएक्शन दिए हैं.