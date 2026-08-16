स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजरायल में लगा ईरान के खिलाफ बिलबोर्ड, नेतन्याहू ने किया शेयर, क्या लिखा?

इजरायल में लगा ईरान के खिलाफ बिलबोर्ड, नेतन्याहू ने किया शेयर, क्या लिखा?

इजरायल में लिकुड पार्टी ने एक बिलबोर्ड लगाया है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरान मम्दानी, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन की तस्वीरें हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Aug 2026 11:53 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान से जारी अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव का मुद्दा अब चुनावी जोर पकड़ रहा है. चुनावी सरगर्मियों के बीच लिकुड पार्टी ने एक बिलबोर्ड लगाया है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरान मम्दानी के साथ ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और हिज्बुल्लाह के महासचिव नई कासिम की तस्वीरें शामिल हैं. 

इस बिलबोर्ड पर लिखा है कि ये चारों अक्टूबर में होने वाले चुनाव में नेतन्याहू को हारते देखना चाहते हैं. बिलबोर्ड में आगे कहा गया है कि उन्हें जीतने न दें. नेतन्याहू ने भी बिलबोर्ड की तस्वीर रिपोस्ट करते हुए लिखा है कि उन्हें जीतने न दें. यह इशारा ईरान समेत उनके सहयोगियों की तरफ है. 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में तनाव के हालात बने हुए हैं.

कहां लगा है, यह बिलबोर्ड?  

The Jerusalem Post ने सोशल मीडिया के दावों के हवाले से बताया कि यह बिलबोर्ड यरूशलेम में लगा है. इसमें इन चार लोगों की तस्वीरें एक साथ दिखाई गई हैं. कैप्शन में लिखा है कि वे चाहते हैं कि नेतन्याहू हारें, उन्हें जीतने न दें. हालांकि, लिकुड यह बिलबोर्ड तेल अवीव में अयालोन हाईवे के पास लगा है. 

इजरायल के पूर्व आईडीएफ चीफ ने दी प्रतिक्रिया

इजरायली नेताओं ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. सभी ने इससे जुड़े अपने अपने वर्जन में पोस्ट शेयर किए हैं. इसमें जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला पोस्ट है, वो है पूर्व आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाली पार्टी यशार का, इसमें उन्होंने लिखा है कि वे चाहते हैं कि आईडीएफ खत्म हो जाए. नेतन्याहू को जीतने न दें. उन्होंने अपने कैपशन में लिखा है कि नेतन्याहू हमने इसे आपके लिए ठीक कर दिया है. सिर्फ आइजेनकोट ही पूरी तरह से जयोनी सरकार बनाएंगे.

इनके अलावा कई तरह के पोस्ट इजरायल के नेताओं की तरफ से शेयर किए गए हैं. जहां सभी ने अपने अपने हिसाब से नेतन्याहू सरकार को लेकर पोस्ट करते हुए रिएक्शन दिए हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 11:53 PM (IST)
Tags :
ISRAEL WORLD NEWS IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल में लगा ईरान के खिलाफ बिलबोर्ड, नेतन्याहू ने किया शेयर, क्या लिखा?
इजरायल में लगा ईरान के खिलाफ बिलबोर्ड, नेतन्याहू ने किया शेयर, क्या लिखा?
विश्व
'जिंदा या मुर्दा लाओ इनाम पाओ', ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे ट्रंप
'जिंदा या मुर्दा लाओ इनाम पाओ', ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे ट्रंप
विश्व
रूस पर यूक्रेन की बड़ी एयर स्ट्राइक, धुआं-धुआं हुई मिसाइल फैक्ट्री
रूस पर यूक्रेन की बड़ी एयर स्ट्राइक, धुआं-धुआं हुई मिसाइल फैक्ट्री
विश्व
नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ, जानिए क्यों अहम दौरा?
नेपाल यात्रा पर भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ, जानिए क्यों अहम दौरा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जिंदा या मुर्दा लाओ इनाम पाओ', ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे ट्रंप
'जिंदा या मुर्दा लाओ इनाम पाओ', ईरान की स्कीम सुनकर बौखला उठेंगे ट्रंप
पंजाब
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 IPS अधिकारियों के तबादले
पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 IPS अधिकारियों के तबादले
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल ने खोला 'ऐतिहासिक पारी' का राज, जानें क्या कहा
देवदत्त पडिक्कल ने खोला 'ऐतिहासिक पारी' का राज, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
Batwara 1947 बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
'बंटवारा 1947' बनी सनी देओल-प्रीति जिंटा की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 4 मूवीज का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'दर्दनाक बात है कि...'
करीबी नेता की 'आत्महत्या' पर ममता बोलीं, 'मानसिक तनाव झेलना पड़ा'
इंडिया
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'
टेक्नोलॉजी
घरों में क्यों लगाया जाता है MCB? जानें क्या होती है जरूरत
घरों में क्यों लगाया जाता है MCB? जानें क्या होती है जरूरत
ट्रेंडिंग
थम्ब्स अप इमोजी पर छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सबसे Rude है तरीका
थम्ब्स अप इमोजी पर छिड़ी बहस, लोगों ने कहा सबसे Rude है तरीका
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget