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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइधर अमेरिका-ईरान में डील पर चर्चा, उधर इजरायल ने दक्षिणी गाजा में कर दी एयरस्ट्राइक, 2 की मौत

इधर अमेरिका-ईरान में डील पर चर्चा, उधर इजरायल ने दक्षिणी गाजा में कर दी एयरस्ट्राइक, 2 की मौत

एक तरफ स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर चर्चा जारी है, तो वहीं इजरायल लगातार गाजा पर एयरस्ट्राइक कर रहा है. इजरायल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के पास एक हवाई हमला किया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 21 Jun 2026 06:49 PM (IST)
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Israel Air Strike in Gaza amid Peace Talk: एक तरफ स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर चर्चा जारी है, तो वहीं इजरायल लगातार गाजा पर एयरस्ट्राइक कर रहा है. इजरायल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर के पास एक हवाई हमला किया है. इसमें दो लोगों की मौत हुई है. 

इस एयरस्ट्राइक में कई अन्य घायल भी हुए हैं. हमले से जुड़ी जानकारी अलजजीरा ने जारी की है. अलजजीरा ने गाजा की एंबुलेंस और इमरजेंसी सर्विस के एक सूत्र के हवाले से जानकारी साझा की है. 

एक दिन पहले हुए हमले में 9 लोगों की मौत
इससे पहले शनिवार को हेल्थ अधिकारियों ने कहा था कि शनिवार को गाजा पट्टी में इजरायली हमलों और गोलीबारी में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई थी. इनमें एक बच्चा और अलजजीरा का पत्रकार शामिल है. अधिकारियों के मुताबिक, गाजा शहर के अपार्टमेंट बिल्डिंग में इजरायली हवाई हमले में चार फिलिस्तीनियों की मौत हो गई. इनमें दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल था. मेडिकल स्टाफ ने जानकारी दी थी कि गाजा शहर के सबरा इलाके में बिल्डिंग पर हुए हमले में अपार्टमेंट तबाह हो गया. कई घायल हुए थे. 

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इजरायली सेना ने इन हमलों के बारे में क्या कहा है? 

मरने वाले पत्रकार का नाम अहमद विशाह है. यह घटना उनके बड़े भाई मोहम्मद विशाह जो खुद अलजजीरा के पत्रकार रहे, की इजरायली सेना की तरफ से कई गई हत्या के दो महीने बाद सामने आई है. इजरायली सेना ने कहा है कि उसने एक मिलिटेंट पर हमला किया. इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी. एक और घटना में इजरायली फोर्स ने उत्तर में स्थित बेत लाहिया शहर में एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी. इलाके के दक्षिण में खान यूनिस में इजरायली हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई. 8 घायल हो गए. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Israel Attack WORLD NEWS Southern Gaza
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