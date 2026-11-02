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अमेरिका से युद्ध खत्म करने को लेकर ईरान ने रखी 7 शर्तें, चीन ने किया तेहरान का समर्थन

ईरान ने अमेरिका से युद्ध खत्म होने के लिए 7 शर्तें रखी है. इसमें लेबनान, यमन, इराक में जारी संघर्ष को रोकने और फ्रीज संपत्तियों को बहाल करने की मांग रखी गई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Nov 2026 11:21 PM (IST)
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युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की तरफ से शर्तें रखी गई हैं. वो भी एक नहीं, पूरी 7 की 7 शर्तें रखी हैं. इसमें लेबनान, यमन, इराक और गाजा सहित पूरे इलाके में सभी सैन्य कार्रवाई को बंद करने की मांग की गई है. 

इसके अलावा विदेशी बैंकों में फ्रीड ईरान की प्रॉपर्टी को जारी करने की अपील की गई है. वहीं, बंदरगाहों पर अमेरिका की तरफ से लगाई गई नौसेना की नाकेबंदी हटाने की मांग भी की गई है. इसके अलावा आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध हटाने को कहा गया है. 

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साथ ही इन इलाकों से अमेरिका सैनिकों की वापसी, युद्ध के दौरान हुए नुकसान का हर्जाना, इस्लामिक शासन के खिलाफ अमेरिका की धमकियों और दुश्मनी पूर्ण बयानों को बंद किया जाए. 

तेहरान और अमेरिका बीच संदेश एक्सचेंज हो रहे

इसके अलावा ईरान का कहना है कि दोहा में मिडिएशन के बीच अमेरिका के साथ मैसेज का आदान प्रदान जारी है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संदेशों का आदान प्रदान चल रहा है. उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने इस बातचीत को सुगम बनाने के लिए दोहा का दौरा किया था. 

अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीनन ने ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का समर्थन किया है. सरकारी समचार एजेसी शिन्हुआ के मुताबिक, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करे में उसका समर्थन करता है. 

ईरान बोला- अब गेंद अमेरिका के पाले में

ईरान का कहना है कि अब गेंद अमेरिका के पाले में है. क्योंकि एक मसौदा प्रस्ताव सामने आया है. ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ संदेशों का आदान प्रदान जारी है. तेहरान ने संकेत दिया है कि अगल कदम वॉशिंगटन को उठाना है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत की जानकारी रखने के वाले एक सूत्र के हवाले से कहा है कि ईरान के वार्ताकार रविवार को दोहा से रवाना हो गए. ये वार्ताएं अमेरिका-इजरायल युद्ध को खत्म करने के उद्देश्य से की गई है. उनका जाना बातचीती में आई किसी मुश्किल से जुड़ा नहीं है. फीडबैक के लिए एक मसौदा प्रस्ताव साझा किया गया है. आगे एक और बैठक भी हो सकती है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 02 Nov 2026 11:21 PM (IST)
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