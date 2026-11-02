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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमिडटर्म इलेक्शन से पहले बोले राष्ट्रपति ट्रंप, डेमोक्रेट्स को रोकने करेंगे इस पावर का इस्तेमाल'

मिडटर्म इलेक्शन से पहले बोले राष्ट्रपति ट्रंप, डेमोक्रेट्स को रोकने करेंगे इस पावर का इस्तेमाल'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिडटर्म इलेक्शन के एक दिन पहले ऐसा बयान दिया है, जिसने सभी का ध्यान खींचा है. उन्होंने कहा है कि अगर इसमें डेमोक्रेट्स जीतते हैं, तो वह उन्हें रोकने वीटो का इस्तेमाल करेंगे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Nov 2026 07:57 PM (IST)
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अगर मध्यावधि चुनावों तक डेमोक्रेट्स कांग्रेस पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो वे उनकी तरफ से लाए बिल को रोकने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात ऐसे वक्त कही है, जब अमेरिका में मंगलवार को मिडटर्म इलेक्शन होना है.

उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस के किसी एक या दोनों सदनों में रिपब्लिकन्स अपना बहुमत खो देते हैं, तो वे मिस्टर वीटो बन सकते हैं. ट्रंप ने द न्यूयॉर्क पॉस्ट के एक पॉडकास्ट में यह बात कही है. 

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ट्रंप से पूछा गया कि अगर कांग्रेस पर डेमोक्रेट्स का कंट्रोल हो जाता है, तो वे कैसे निपटेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं मिस्टर वीटो बन जाऊंगा. मैं उन्हें सबकुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा. वह डेमोक्रेट्स की तरफ से भेजे बिल को खारिज कर देंगे. उन्हें बातचीत के लिए मेज तक लाने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

ट्रंप ने कहा किसी न किसी मोड़ पर शायद समझौते कर लेंगे. ऐसा पहले भी हो चुका है. यानी यह कोई पहली बार नहीं होगा. ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पर रिपबल्किन्स का कंट्रोल बना रहेगा. फिर उन्हें इस तरीके का इस्तेमाल न करना पड़े

ट्रंप बोले- हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे

ट्रंप ने उम्मीद जताई कि मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अगर हम नहीं जीतते हैं, तो मैं हर चीज पर वीटो लगा दूंगा. मैं बस वीटो ही लगाता रहूंगा. ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में सिर्फ दो बार ही वीटो का इस्तेमाल किया है. इससे पहले उन्होंने पहले कार्यकाल के दौरान 10 बिलों पर वीटो लगाया था. 

तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर क्या बोले?

राष्ट्रपति के पास मौजूद वीटो की शक्ति उन्हें कांग्रेस की तरफ से पारित किसी भी बिल को खारिज करने का अधिकार देती है. हालांकि, कांग्रेस के दोनों सदनों यानी हाउस और सीनेट में दो तिहाई सदस्य उस कानून के पक्ष में वोट दें, तो राष्ट्रपति का वीटो खारिज हो सकता है. ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर दोबारा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इसके नियम बेहद ही सख्त हैं. ट्रंप ने इस दौरान संविधान के 22वें संशोधन की तरफ इशारा किया है, जो किसी भी व्यक्ति को दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति चुने जाने से रोकता है. अमेरिका में मिडिटर्म इलेक्शन 3 नवंबर को होंगे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 02 Nov 2026 07:57 PM (IST)
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