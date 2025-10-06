अमेरिका के पिट्सबर्ग से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक भारतीय मूल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 51 साल के राकेश पिट्सबर्ग के रॉबिन्सन टाउनशिप में एक मोटल चलाते थे, वे कुछ लोगों को झगड़ा करते देख मोटल से बाहर निकले. इस दौरान एक अपराधी ने उन्हें पॉइंट ब्लैक रेंज से गोली मार दी. पिट्सबर्ग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य का का एक शहर है.

'सीएनबीसी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेनली यूजीन वेस्ट नाम के शख्स ने मोटल मालिक राकेश को गोली मार दी. पुलिस को वारदात के दौरान की सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगी है. स्टेनली एक महिला से झगड़ा कर रहा था. जब राकेश मामला शांत कराने पार्किंग में पहुंचे तो उन्होंने स्टेनली से पूछा, ''क्या तुम ठीक हो दोस्त?'' इसके तुरंत बाद स्टेनली ने राकेश के सिर में गोली मार दी. यह पूरा घटना मोटल के पार्किंग में हुई.

आरोपी ने महिला को भी मारी गोली

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी स्टेनली एक महिला और एक बच्चे के साथ करीब दो हफ्तों से मोटल में रह रहा था. आरोप है कि स्टेनली ने मोटल मालिक को गोली मारने से ठीक पहले अपनी साथी महिला को भी गोली मारी थी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला एक बच्चे के साथ काली गाड़ी में बैठी, तभी हमलावर पहुंचा और गोली चला दी. घायल महिला काफी मुश्किलों के बाद कर्निक टायर एंड ऑटो सर्विस सेंटर पहुंची, जहां पुलिस ने उसे बचा लिया. महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

आरोपी ने पुलिस पर भी की फायरिंग

महिला और स्टेनली के बीच बहस भी हुई थी, जिसकी आवाज सुनकर राकेश मौके पर पहुंचे थे. राकेश, स्टेनली से कुछ ही कदम की दूरी पर खड़े थे और तभी उसने गोली मार दी. स्टेनली मोटल मालिक की हत्या के बाद कुछ ही दूर पर खड़ी वैन में बैठा और भाग गया, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब रही. जब पुलिस आरोपी तक पहुंची तो उसने पुलिस पर भी गोली चला दी. हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है.