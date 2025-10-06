हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'तुम ठीक हो दोस्त...?' इतना पूछते ही हत्यारे ने इंडियन बिजनेसमैन को मार दी गोली, जानें पूरा मामला

US Crime: अमेरिका के पिट्सबर्ग में एक भारतीय मूल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. राकेश अमेरिका में मोटल चलाते थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 06 Oct 2025 12:02 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के पिट्सबर्ग से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक भारतीय मूल के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 51 साल के राकेश पिट्सबर्ग के रॉबिन्सन टाउनशिप में एक मोटल चलाते थे, वे कुछ लोगों को झगड़ा करते देख मोटल से बाहर निकले. इस दौरान एक अपराधी ने उन्हें पॉइंट ब्लैक रेंज से गोली मार दी. पिट्सबर्ग अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य का का एक शहर है.

'सीएनबीसी' की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेनली यूजीन वेस्ट नाम के शख्स ने मोटल मालिक राकेश को गोली मार दी. पुलिस को वारदात के दौरान की सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगी है. स्टेनली एक महिला से झगड़ा कर रहा था. जब राकेश मामला शांत कराने पार्किंग में पहुंचे तो उन्होंने स्टेनली से पूछा, ''क्या तुम ठीक हो दोस्त?'' इसके तुरंत बाद स्टेनली ने राकेश के सिर में गोली मार दी. यह पूरा घटना मोटल के पार्किंग में हुई. 

आरोपी ने महिला को भी मारी गोली

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी स्टेनली एक महिला और एक बच्चे के साथ करीब दो हफ्तों से मोटल में रह रहा था. आरोप है कि स्टेनली ने मोटल मालिक को गोली मारने से ठीक पहले अपनी साथी महिला को भी गोली मारी थी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला एक बच्चे के साथ काली गाड़ी में बैठी, तभी हमलावर पहुंचा और गोली चला दी. घायल महिला काफी मुश्किलों के बाद कर्निक टायर एंड ऑटो सर्विस सेंटर पहुंची, जहां पुलिस ने उसे बचा लिया. महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. 

आरोपी ने पुलिस पर भी की फायरिंग

महिला और स्टेनली के बीच बहस भी हुई थी, जिसकी आवाज सुनकर राकेश मौके पर पहुंचे थे. राकेश, स्टेनली से कुछ ही कदम की दूरी पर खड़े थे और तभी उसने गोली मार दी. स्टेनली मोटल मालिक की हत्या के बाद कुछ ही दूर पर खड़ी वैन में बैठा और भाग गया, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब रही. जब पुलिस आरोपी तक पहुंची तो उसने पुलिस पर भी गोली चला दी. हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है.

Published at : 06 Oct 2025 12:02 PM (IST)
America US INDIA
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
बिहार
Bihar Election Dates: बिहार में इस दिन हो सकते हैं मतदान, जानें- कितने चरणों में चुनाव के आसार?
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
बिहार
Bihar Election Dates: बिहार में इस दिन हो सकते हैं मतदान, जानें- कितने चरणों में चुनाव के आसार?
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
शिक्षा
GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ट्रेंडिंग
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
Cheapest Phones In Delhi: दिल्ली में कहां मिलता है सबसे सस्ता मोबाइल, नोट कर लें इन मार्केट्स का एड्रेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
