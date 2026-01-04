वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम को लेकर भारत ने गंभीर चिंता व्यक्त की है. बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद भारत सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि वहां की स्थिति तेजी से बदल रही है और उस पर लगातार नजर रखी जा रही है. मौजूदा हालात को देखते हुए भारत किसी भी तरह की जल्दबाजी के बजाय स्थिति को समझते हुए आगे की रणनीति अपनाना चाहता है.

भारत का मानना है कि वेनेजुएला में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनका असर सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है. इसी वजह से भारत इस पूरे घटनाक्रम को संवेदनशील और महत्वपूर्ण मानते हुए लगातार निगरानी कर रहा है.

वेनेजुएला की जनता की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता

भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई उसके लिए बेहद अहम है. भारत ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे आपसी मतभेदों को बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएं. भारत का यह भी कहना है कि किसी भी तरह की हिंसा या टकराव से हालात और बिगड़ सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि संयम बरतते हुए शांति बनाए रखी जाए और संवाद के रास्ते से समाधान निकाला जाए. भारत ने क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है.

भारतीय दूतावास सक्रिय, भारतीय समुदाय के संपर्क में

भारत सरकार ने जानकारी दी है कि कराकस स्थित भारतीय दूतावास वेनेजुएला में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है. दूतावास वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद देने के लिए तैयार है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी. जैसे-जैसे हालात बदलेंगे, दूतावास और भारत सरकार जरूरी कदम उठाते रहेंगे.

ये भी पढ़ें: US Strikes Venezuela LIVE: मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का आया रिएक्शन, अमेरिका से कर दी ये डिमांड, भारत ने भी दी प्रतिक्रिया