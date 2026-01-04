हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखालिदा जिया के निधन पर भारत की संवेदना के बाद बांग्लादेश से आया बड़ा मैसेज, PM मोदी-जयशंकर को कहा धन्यवाद

खालिदा जिया के निधन पर भारत की संवेदना के बाद बांग्लादेश से आया बड़ा मैसेज, PM मोदी-जयशंकर को कहा धन्यवाद

BNP Praised PM Modi: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तारिक रहमान को PM मोदी का एक निजी पत्र सौंपा. इस पत्र में पीएम मोदी ने खालिदा जिया को 'दृढ़ संकल्प और मजबूत विश्वास वाली नेता' बताया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 Jan 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर भारत सरकार और भारतीय जनता की ओर से जताई गई संवेदना को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना की है. बीएनपी ने इसे दोनों देशों के बीच सम्मान, संवेदनशीलता और परिपक्व कूटनीतिक रिश्तों का प्रतीक बताया.

खालिदा जिया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई
ढाका में खालिदा जिया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ बुधवार (31 दिसंबर, 2025) को अंतिम विदाई दी गई. हजारों लोगों ने देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक रहीं जिया को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उन्हें उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बगल में पारिवारिक समाधि स्थल पर दफनाया गया.

अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व
खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया. ढाका पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान से मुलाकात की और भारत सरकार व जनता की ओर से संवेदना व्यक्त की.

पीएम मोदी का निजी पत्र सौंपा
विदेश मंत्री जयशंकर ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी पत्र सौंपा. इस पत्र में पीएम मोदी ने खालिदा जिया को 'दृढ़ संकल्प और मजबूत विश्वास वाली नेता' बताया और बांग्लादेश के विकास तथा भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को याद किया. उन्होंने जून 2015 में ढाका में हुई अपनी मुलाकात का भी उल्लेख किया.

भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर खालिदा जिया की विरासत
डॉ. जयशंकर ने कहा कि खालिदा जिया की राजनीतिक विरासत आने वाले समय में भी भारत-बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित करती रहेगी. उन्होंने कहा कि जिया की सोच और मूल्यों ने दशकों तक दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को आकार देने में भूमिका निभाई.

दोनों देशों के रिश्तों में नए अध्याय की उम्मीद
भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने कहा कि विदेश मंत्री की संक्षिप्त यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करने की मंशा को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि व्यावहारिकता और आपसी निर्भरता के आधार पर भारत और बांग्लादेश नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं.

क्षेत्रीय नेताओं से भी हुई संक्षिप्त मुलाकात
ढाका दौरे के दौरान जयशंकर ने अंतिम संस्कार में मौजूद कई दक्षिण एशियाई नेताओं से भी मुलाकात की, जिनमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक शामिल थे. जारी तस्वीरों में दोनों नेताओं को समारोह के दौरान अभिवादन करते देखा गया. इस दौरान जयशंकर की बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं हुई.

Published at : 04 Jan 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
S Jaishankar PM Modi BNP BANGLADESH Khalida Ziya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले ओवैसी
बिहार
ब्रिज बिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट, जानें क्या है वजह?
ब्रिज बिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट, जानें क्या है वजह?
टेलीविजन
बिग बॉस के रनरअप रह चुके जय दुधाने को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
बिग बॉस के रनरअप रह चुके जय दुधाने को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: New Tax Regime बन रहा है Middle Class का Game-Changer | Paisa Live
Top News: 10 बजे की बड़ी खबरें | Headlines Today | US Strikes | Breaking News | Hindi News
BYD ने Tesla को बिक्री में पछाड़ा EV Market में बड़ा उलटफेर | Paisa Live
KFC–Pizza Hut Mega Merger! Investors के लिए Big News | Paisa Live
US Strike On Venezuela: Trump को Kim Jong Un की खुली धमकी, Maduro को नहीं छोड़ा तो होगा विश्वयुद्ध
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी
'ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत 26/11 के मास्टरमाइंड को...' मादुरो की गिरफ्तारी पर क्या बोले ओवैसी
बिहार
ब्रिज बिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट, जानें क्या है वजह?
ब्रिज बिहारी हत्याकांड के दोषी मुन्ना शुक्ला पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट, जानें क्या है वजह?
टेलीविजन
बिग बॉस के रनरअप रह चुके जय दुधाने को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
बिग बॉस के रनरअप रह चुके जय दुधाने को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
मादुरो को अमेरिका ने किया गिरफ्तार तो मारिया कोरिना मचाडो ने कसा तंज, जानें वेनेजुएला को लेकर क्या कहा
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
शिक्षा
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
हेल्थ
दिनभर रजाई में रहते हैं फिर भी गरम नहीं होते पैर, कहीं ये बीमारी तो नहीं?
दिनभर रजाई में रहते हैं फिर भी गरम नहीं होते पैर, कहीं ये बीमारी तो नहीं?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget