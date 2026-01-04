बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर भारत सरकार और भारतीय जनता की ओर से जताई गई संवेदना को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना की है. बीएनपी ने इसे दोनों देशों के बीच सम्मान, संवेदनशीलता और परिपक्व कूटनीतिक रिश्तों का प्रतीक बताया.

खालिदा जिया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

ढाका में खालिदा जिया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ बुधवार (31 दिसंबर, 2025) को अंतिम विदाई दी गई. हजारों लोगों ने देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक रहीं जिया को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उन्हें उनके पति और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बगल में पारिवारिक समाधि स्थल पर दफनाया गया.

अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व

खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया. ढाका पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान से मुलाकात की और भारत सरकार व जनता की ओर से संवेदना व्यक्त की.

पीएम मोदी का निजी पत्र सौंपा

विदेश मंत्री जयशंकर ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी पत्र सौंपा. इस पत्र में पीएम मोदी ने खालिदा जिया को 'दृढ़ संकल्प और मजबूत विश्वास वाली नेता' बताया और बांग्लादेश के विकास तथा भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को याद किया. उन्होंने जून 2015 में ढाका में हुई अपनी मुलाकात का भी उल्लेख किया.

भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर खालिदा जिया की विरासत

डॉ. जयशंकर ने कहा कि खालिदा जिया की राजनीतिक विरासत आने वाले समय में भी भारत-बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित करती रहेगी. उन्होंने कहा कि जिया की सोच और मूल्यों ने दशकों तक दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को आकार देने में भूमिका निभाई.

दोनों देशों के रिश्तों में नए अध्याय की उम्मीद

भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने कहा कि विदेश मंत्री की संक्षिप्त यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करने की मंशा को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि व्यावहारिकता और आपसी निर्भरता के आधार पर भारत और बांग्लादेश नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं.

क्षेत्रीय नेताओं से भी हुई संक्षिप्त मुलाकात

ढाका दौरे के दौरान जयशंकर ने अंतिम संस्कार में मौजूद कई दक्षिण एशियाई नेताओं से भी मुलाकात की, जिनमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक शामिल थे. जारी तस्वीरों में दोनों नेताओं को समारोह के दौरान अभिवादन करते देखा गया. इस दौरान जयशंकर की बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं हुई.