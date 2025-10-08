हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!

'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!

'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Oct 2025 11:40 PM (IST)
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को ग्‍लोबल इकोनॉमी का प्रमुख विकास इंजन करार दिया. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ से जूझ रही है. 

अगले सप्ताह वाशिंगटन में होने वाली आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा, "वैश्विक विकास के पैटर्न पिछले कुछ सालों में बदल रहे हैं. विशेष रूप से चीन के ग्रोथ रेट में लगातार गिरावट आ रहा है, जबकि भारत एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में विकसित हो रहा है." इससे साफ है कि ट्रंप के टैरिफ का असर भारत पर नहीं पड़ने वाला है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, इस साल ओर अगले साल विकास दर थोड़ी धीमी रहने की उम्मीद है, जिसे अमेरिका और भारत सहित प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन से बल मिलेगा. मौजूदा अर्थव्यवस्था ने कई तनाव को झेला है.

जॉर्जीवा ने ट्रंप की व्यापार नीतियों को कमतर आंकते हुए कहा कि दुनिया अब तक ट्रेड वॉर में उलझने से बची हुई है. उन्होंने बताया कि अमेरिका की टैरिफ दर अप्रैल के 23 फीसदी से घटकर आज 17.5 फीसदी हो गई है, हालांकि प्रभावी दर बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है. इसके बावजूद उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "इन टैरिफ का पूरा असर अभी सामने आना बाकी है. ग्‍लोबल इकोनॉमी में गड़बड़ी का अभी पूरी तरह से परीक्षण नहीं हुआ है."

भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ के प्रभाव को भी कम करके आंका है. पिछले हफ्ते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू खपत और निवेश के बल पर विकास कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि बाहरी झटकों का देश के विकास पथ पर सीमित प्रभाव पड़ेगा.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

Published at : 08 Oct 2025 11:26 PM (IST)
