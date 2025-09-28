India-US Trade: भारत और अमेरिका के बीच अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं हुई है. इस डील से पहले डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिक ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा भारत को अमेरिका के साथ सही तरह से पेश आना होगा.

डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य सचिव होवार्ड लुटनिक ने यह भी कहा कि हमें कई देशों को सुधारना होगा और साथ ही यह जोर दिया कि ऐसी नीतियों को खत्म किया जाए जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं.

'भारत को अपने बाजार खोलने की जरूरत'

न्यूज नेशन को दिए इंटरव्यू में लुटनिक ने कहा कि भारत को अपने बाजार खोलने चाहिए और ऐसी नीतियां नहीं अपनानी चाहिए जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे पास कई ऐसे देश हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है, जैसे स्विट्जरलैंड और ब्राजील. भारत भी ऐसे ही देश है जिसे अमेरिका के प्रति सही कदम उठाने चाहिए. अपने बाजार खोलें और ऐसे काम बंद करें जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं. इसी वजह से हमारी इन देशों के साथ असहमति है.'

'भारत को सहयोग करना होगा'

लुटनिक ने कहा कि व्यापार से जुड़े मुद्दे समय के साथ हल हो सकते हैं, लेकिन अगर भारत अमेरिकी ग्राहकों तक अपने उत्पाद पहुंचाना चाहता है तो उसे अमेरिका के साथ सहयोग करना होगा. उन्होंने कहा, 'ये मुद्दे समय के साथ सुलझ जाएंगे, लेकिन इसके लिए समय लगेगा. इन देशों को समझना होगा कि अगर आप अमेरिकी उपभोक्ताओं को बेचना चाहते हैं, तो आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ सहयोग करना होगा. इसलिए अभी कुछ मुद्दे बाकी हैं. बड़े देश जैसे भारत, उन्हें समय के साथ सुलझा लिया जाएगा.' लुटनिक ने यह भी कहा, '2026 की अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप की अर्थव्यवस्था होगी.'

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय टीम अमेरिका का दौरा कर चुकी है. वाणिज्य मंत्रालय ने 26 सितंबर को कहा कि इस दौरे में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश के संबंध मजबूत करने के लिए सफल बातचीत हुई.