PAK, सऊदी या तुर्किये, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश कौन-से? देखें लिस्ट

ग्लोबल फायरपावर (GFP) 2026 की लेटेस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जारी हो चुकी है. यह रैंकिंग 145 देशों की युद्ध क्षमता को 60 से ज्यादा फैक्टर्स जैसे एक्टिव सैनिक, टैंक, एयरक्राफ्ट, नेवी, बजट, जियोग्राफी आदि के आधार पर तय करती है. पावर इंडेक्स (PwrIndx) स्कोर जितना कम, उतनी ज्यादा ताकत. परफेक्ट स्कोर 0.0000 है, जो नामुमकिन है.

इस लिस्ट के मुताबिक, मुस्लिम-बहुल देशों में टॉप 5 सबसे मजबूत आर्मी वाले देश ये हैं...

1. तुर्किये सबसे ताकतवर मुस्लिम देश

तुर्किये की ग्लोबल रैंक 9 है यानी यह सबसे ज्यादा ताकतवर मुस्लिम देश है. तुर्किये का PwrIndx स्कोर 0.1975 है, जो इसे दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री स्ट्रेंथ वाला देश बनाता है. यह NATO का मेंबर है और इसके पास मजबूत ड्रोन टेक्नोलॉजी है. तुर्किये की बड़ी आर्मी और बढ़ती इंडस्ट्री ने इसे मिडिल ईस्ट और यूरोप में सबसे पावरफुल मुस्लिम देश बना दिया है. तुर्किये की मैनपावर की बात करें तो इसके 4,81,000 एक्टिव पर्सनल हैं और 3,80,000 रिजर्व पर्सनल हैं, जबकि 1,50,000 की पैरामिलिट्री फोर्स है, जो इंटरनल सिक्योरिटी और स्पेशल ऑपरेशंस में मदद करती है. तुर्किये की एयरपावर में कुल एयरक्राफ्ट 1,101 हैं. लैंड फोर्सेस में 2,284 टैंक और 98,193 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं. जबकि नेवल फोर्सेस में कुल एसेट्स 192 हैं जिनमें 17 फ्रिगेट्स और 14 सबमरीन शामिल हैं.

2. इंडोनेशिया की नंबर वन मर्चेंट मरीन फ्लीट

तुर्किये के बाद दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, जिसकी ग्लोबल रैंक 13 है और PwrIndx स्कोर 0.2582 है. इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है. इंडोनेशिया की मैनपावर में एक्टिव पर्सनल 40,4500 हैं और 40,1000 रिजर्व हैं जबकि 2,50,000 पैरामिलिट्री है. एयरपावर में कुल 460 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 41 फाइटर्स, 212 हेलीकॉप्टर्स और 15 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं. लैंड फोर्सेस में 331 टैंक और 28,064 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं. नेवल फोर्सेस में कुल एसेट्स 338 हैं, जिनमें 10 फ्रिगेट्स और 4 सबमरीन हैं. साथ ही 11,422 की मर्चेंट मरीन फ्लीट है जो दुनिया में पहले स्थान पर है.

3. परमाणु शक्ति के बावजूद पीछे है पाकिस्तान

न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है और ग्लोबल रैंक 14 है. पाकिस्तान का PwrIndx स्कोर 0.2626 है. पाकिस्तान की मैनपावर में एक्टिव पर्सनल 6,600,00 हैं, रिजर्व 5,500,00 हैं और पैरामिलिट्री 5,000,00 है. एयरपावर में कुल एयरक्राफ्ट 1,397 हैं, फाइटर्स 331, हेलीकॉप्टर्स 379 और अटैक हेलीकॉप्टर्स 55 हैं. पाकिस्तान के पास JF17 और F16 जैसे फाइटर जेट्स भी हैं. लैंड फोर्सेस में टैंक 2,677 हैं और 59,044 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं. नेवल फोर्सेस में कुल एसेट्स 120, फ्रिगेट्स 9 और 8 सबमरीन हैं.

4. दुनिया में टॉप पर ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी

ईरान की ग्लोबल रैंक 16 है और इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है. इसका PwrIndx स्कोर 0.3199 है. ईरान की मैनपावर में एक्टिव पर्सनल 6,10,000 हैं. रिजर्व 3,50,000 हैं और पैरामिलिट्री 2,200,00 है. इसमें IRGC शामिल है जो स्पेशल फोर्सेस और प्रॉक्सी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होती है. ईरान के पास कुल 551 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 188 फाइटर्स, 129 हेलीकॉप्टर्स और 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं. ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया के टॉप पर है जो असिमेट्रिक वॉरफेयर में फायदा देती है. लैंड फोर्सेस में 2,675 टैंक हैं 75,939 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं. नेवल फोर्सेस में कुल एसेट्स 109 हैं, जिसमें 7 फ्रिगेट्स और 25 सबमरीन्स शामिल हैं.

5. अरब दुनिया में मिस्र की सबसे बड़ी आर्मी

मिस्र इस लिस्ट में 5वें और ग्लोबल रैंकिंग में 19वें नंबर पर है. मिस्र का PwrIndx स्कोर 0.3651 है. यह अफ्रीकन यूनियन का एक्टिव मेंबर है साथ ही अरब दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी है. मिस्र की मैनपावर में 4,38,500 एक्टिव पर्सनल, रिजर्व 4,79,000 और 3,00,000 पैरामिलिट्री है. मिस्र की एयरपावर में कुल एयरक्राफ्ट 1,088 हैं, जिनमें 242 फाइटर्स, 348 हेलीकॉप्टर्स और 100 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं. लैंड फोर्सेस में 3,620 टैंक और 54,694 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं. नेवल फोर्सेस में कुल एसेट्स 149 हैं, जिनमें 13 फ्रिगेट्स और 8 सबमरीन शामिल हैं.