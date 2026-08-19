JMI के छात्रों का TCS में जलवा, 34 को नौकरी और 11.59 लाख तक पैकेज

Jamia Placement 2026: जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी 2027 बैच के 34 छात्रों का देश की प्रमुख आईटी कंपनी टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज में चयन हुआ है. इन छात्रों में बीटेक, एमटेक, एमसीए और एमएससी के छात्र शामिल है. वहीं यह प्लेसमेंट प्रक्रिया यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल की ओर से आयोजित की गई थी. इसके बाद सिलेक्ट छात्रों को टीसीएस के अलग-अलग प्रोफाइल में नौकरी का ऑफर मिला, जिसमें सबसे ज्यादा सालाना पैकेज 11.59 लाख रुपये तक का है.

300 छात्रों ने दिया TCS का एप्टीट्यूड टेस्ट

टीसीएस के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में जामिया के कुल 300 छात्रों ने हिस्सा लिया. 25 जुलाई को फैकेल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की कंप्यूटर लैबोरेट्रीज में कंपनी की ओर से एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित किया गया था. टेस्ट के बाद छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर 117 छात्रों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों के इंटरव्यू तीन और चार अगस्त को टीसीएस के ऑफिस में हुए. इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनमें से 34 छात्रों का अलग-अलग प्रोफाइल के लिए चयन किया गया.

किस प्रोफाइल के लिए कितने छात्रों का सिलेक्शन?

सिलेक्ट हुए छात्रों को टीसीएस के तीन प्रोफाइल में नौकरी का ऑफर मिला है. इनमें सबसे ज्यादा छात्रों का चयन टीसीएस डिजिटल के लिए हुआ. टीसीएस डिजिटल में 26 छात्रों को सेलेक्ट किया गया, जिनमें छात्रों का सालाना पैकेज 7.09 लाख से 7.39 लाख रुपये तक है. वहीं टीसीएस प्राइम में एक छात्र का सेलेक्शन हुआ, जिसका सालाना पैकेज 9.09 से 11.59 लाख रुपये तक है. वहीं टीसीएस निंजा में 7 छात्रों का सेलेक्शन हुआ, जिसमें सालाना पैकेज 3.46 लाख से 3.62 लाख रुपये तक है. इस तरह कुल 34 छात्रों को टीसीएस में नौकरी मिली.

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यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल ने क्या कहा?

जामिया की यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल की ओर से छात्रों को लगातार ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई है. सेल का उद्देश्य छात्रों को प्रमुख संगठनों में करियर के अवसर उपलब्ध कराने और कैंपस के जरिए रोजगार तक पहुंच बनाने में मदद करना है. टीसीएस की ओर से हुआ यह कैंपस प्लेसमेंट जामिया के 2027 बैच के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी माना जा रहा है.

JMI ने डिस्टेंस और ऑनलाइन कोर्स की तारीख भी बढ़ाई

कैंपस प्लेसमेंट के बीच जामिया ने सेंटर फोर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के अलग-अलग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी है. इच्छुक उम्मीदवार अब 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त थी. उम्मीदवार जामिया के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल admission.jmi.ac.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

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