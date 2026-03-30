हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIsrael Iran War: ईरान युद्ध में कितनी मौतें? ईरान युद्ध में मौत का डरावना आंकड़ा

Israel Iran War: ईरान युद्ध में कितनी मौतें? ईरान युद्ध में मौत का डरावना आंकड़ा

Israel Iran War Death Report: 2 मार्च से शुरू हुए हमलों में लेबनान में 1,238 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कम से कम 124 बच्चे शामिल हैं.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 30 Mar 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

28 फरवरी से शुरू हुआ यह संघर्ष अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुका है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि आम नागरिक, बच्चे और सैनिक सभी इस जंग की कीमत चुका रहे हैं.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल के हमलों से शुरू हुए इस युद्ध ने अब कई देशों को प्रभावित किया है.

ईरान में सबसे ज्यादा तबाही

अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह HRANA के अनुसार, '3,461 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 1,551 नागरिक और कम से कम 236 बच्चे शामिल हैं.' वहीं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रसेंट सोसाइटीज का कहना है कि 'कम से कम 1,900 लोग मारे गए और 20,000 घायल हुए हैं.'

इन आंकड़ों में अंतर इस बात को दिखाता है कि जमीनी हालात बेहद जटिल हैं और सही संख्या का आकलन करना मुश्किल हो रहा है.

लेबनान बना दूसरा बड़ा मोर्चा

2 मार्च से शुरू हुए हमलों में लेबनान में 1,238 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कम से कम 124 बच्चे शामिल हैं. हिज्बुल्लाह के 400 से ज्यादा लड़ाके भी मारे गए हैं, जबकि लेबनानी सेना के 8 जवानों की भी जान गई है.

इराक और इजरायल में भी नुकसान

इराक में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें नागरिक, मिलिशिया और सैनिक शामिल हैं. इजरायल में ईरान और लेबनान से दागी गई मिसाइलों के कारण 19 लोगों की मौत हुई, जबकि 5 सैनिक भी मारे गए.

अमेरिका और खाड़ी देशों तक असर

अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई है, कुछ विमान हादसे में, तो कुछ ऑपरेशन के दौरान. यूएई में 10 लोगों, कुवैत में 6, कतर में 7 और बहरीन में 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है.

ईरान युद्ध में 8 भारतीयों की मौत

वेस्ट एशिया में जारी ईरान युद्ध अब भारतीयों के लिए भी लगातार चिंता का कारण बनता जा रहा है. 30 मार्च 2026 को कुवैत में हुए ताजा हमले ने भारत को एक और झटका दिया है. सोमवार तड़के पावर और वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पर ईरानी हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई. इसके साथ ही इस संघर्ष में जान गंवाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर कम से कम 8 हो गई है. कुवैत के बिजली और जल मंत्रालय ने बताया कि हमले में साइट की एक सर्विस बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई और इसे “पापपूर्ण ईरानी आक्रामकता” करार दिया गया. हालात संभालने के लिए तुरंत तकनीकी और इमरजेंसी टीमें भेजी गईं.

इससे पहले 26 मार्च को अबू धाबी में मिसाइल इंटरसेप्शन के दौरान गिरे मलबे से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य घायल हुआ. भारतीय दूतावास ने कहा था कि वह “यूएई अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है.” 18 मार्च को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी मिसाइल हमले में उत्तर प्रदेश के 26 वर्षीय रवि गोपाल की मौत हो गई थी. इससे पहले ओमान की खाड़ी में टैंकर हमलों में तीन भारतीय नाविकों की जान गई थी.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक इस युद्ध में कम से कम 8 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता बताया जा रहा है. यह घटनाएं दिखाती हैं कि यह संघर्ष अब सीधे भारतीयों को अपनी चपेट में ले चुका है.

नागरिकों पर सबसे ज्यादा असर

इस युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा है. अस्पताल, स्कूल और रिहायशी इलाके तक निशाने पर आए हैं. ईरान का दावा है कि हजारों नागरिक ठिकाने नष्ट हुए हैं और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं . गाजा और आसपास के इलाकों में भी मानवीय संकट गहराता जा रहा है, जहां लोग खाने, पानी और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं .

सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों में भी हमलों के कारण जानें गई हैं, जो इस संघर्ष के तेजी से फैलने का संकेत है.

यह युद्ध 28 फरवरी को तब शुरू हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए. इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल, अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों को निशाना बनाया. धीरे-धीरे यह संघर्ष “मल्टी-फ्रंट वॉर” में बदल गया, जहां लेबनान, इराक, सीरिया और खाड़ी देश भी इसकी चपेट में आ गए.

ईरान युद्ध अब आंकड़ों का खेल नहीं रहा यह इंसानी त्रासदी बन चुका है. हर दिन बढ़ती मौतें और नए देशों का इसमें शामिल होना यह संकेत दे रहा है कि यह संकट अभी थमने वाला नहीं है. सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि कितने लोग मारे गए, बल्कि यह है कि इस जंग को रोका कब जाएगा.

यह भी पढ़ें : 'तुर्किए तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान...', PAK एक्सपर्ट ने एर्दोगन की दोस्ती पर उठाए सवाल, ईरान-US टॉक पर किया बड़ा दावा

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 30 Mar 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
ISRAEL Iran War ISRAEL IRAN WAR IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Israel Iran War: ईरान युद्ध में कितनी मौतें? ईरान युद्ध में मौत का डरावना आंकड़ा
ईरान युद्ध में कितनी मौतें? ईरान युद्ध में मौत का डरावना आंकड़ा
विश्व
Alireza Tangsiri: ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
ईरान ने कबूली IRGC नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसीरी की मौत, इजरायल ने किया था मारने का दावा
विश्व
Israel-Iran War: ट्रंप का ईरान पर हमले का असली मकसद तो कुछ और ही निकला!
Israel-Iran War: ट्रंप का ईरान पर हमले का असली मकसद तो कुछ और ही निकला!
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता, जानें ताजा अपडेट
भूकंप के तगड़े झटकों से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 7.2 तीव्रता, जानें ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

America Ground Operation: Hormuz के बाद अब होगी खर्ग पर भीषण लड़ाई? | Iran Israel War Update
Iran Israel War Update: हफ्तों तक चलेगा ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन | Donald Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: अंतिम फैसला के इंतजार में ट्रंप..शुरु होगा Ground War? | Trump | Pentagon
Iran Israel War Update: Florida में ट्रंप के विमान तक कैसे पहुंचा संदिग्ध ड्रोन? हाई अलर्ट | America
Israel Iran War Update: तेहरान, ईरान, अबू धाबी..24 घंटे में कहां-कहां पर हमले हुए? | Hormuz Strait
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
271 अरब डॉलर का बजट... अब तो ईरान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू? सुबह-सुबह इजरायली MPs को बुलाया संसद और डिफेंस में कर दिया बड़ा बदलाव
बिहार
इधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'
इधर नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, उधर बेटे निशांत की आई पहली प्रतिक्रिया, 'आज जो…'
आईपीएल 2026
IPL 2026 का मैच, घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड को 'प्रपोज' करने का बनाया प्लान; हो गया 'पोपट'
IPL 2026 का मैच, घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड को 'प्रपोज' करने का बनाया प्लान; हो गया 'पोपट'
टेलीविजन
शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- गैस की दिक्कत हो रही
शोएब इब्राहिम की बहन सबा का रेस्टोरेंट हुआ बंद, बोलीं- गैस की दिक्कत हो रही
क्रिकेट
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
शर्मशार हुआ पाकिस्तान, PSL में हुई बॉल टैंपरिंग? कैमरे पर रिकॉर्ड फखर जमान की हरकत
इंडिया
Explained: बीते 3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
3 महीने में आपने कितनी गैस जलाई, इसी से तय होगा अगला सिलेंडर, मजदूरों का नंबर पहले, जानें- नई पॉलिसी
Results
RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जल्द, जानें कब और कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Lancet Maternal Death Report: दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
दुनिया की हर 10 में से एक मां की मौत भारत में! लैंसेट की रिपोर्ट ने उड़ाई नींद, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget