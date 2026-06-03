Venezuela President India Visit: वेनेजुएला की राष्ट्रपति अपने भारत दौरे पर बुधवार को पहुंची है. उनकी यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधो पर आधारित है. ऐसे में एनर्जी सेक्टर पर बातचीत संभव बताई जा रही है. गुरुवार यानी 4 जून की सुबह 9.45 बजे भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ मुलाकात होगी. इसके बाद हैदराबाद हाउस में सुबह 11.30 पर वह पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी. दोपहर 1.45 पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट जाएंगी. जहां वह उन्हें श्रद्धांजलि देंगी.

इस यात्रा का मकसद कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी. इन वार्ताओं में भारत-वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में आगे सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा होगी.

भारत के ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र वेनेजुएला महत्वपूर्ण भागीदार

भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्र में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है. भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला में महत्वपूर्ण निवेश किया है और वे अपनी उपस्थिति को और बढ़ाने के अवसरों का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं.

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भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा क्षेत्र, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता के सहयोग से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं. इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग गहराने की उम्मीद है.

वेनेजुएला से तेल का दूसरा सबसे बड़े खरीददार है भारत

भारत वेनेजुएला के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अंतरिम राष्ट्रपति के साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था एवं वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना एवं परिवहन सहित कई मंत्री होंगे.

उन्होंने कहा कि भारत वेनेजुएला से तेल का दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर बनकर उभरा है. भारत ने मई 2026 तक रोजाना 427,000 बैरल तेल खरीदा है. भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला में कच्चे तेल के तीन सबसे बड़े खरीददारों में अपना स्थान बनाया है.

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