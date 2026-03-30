पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने पाक के दोस्त तुर्किए को लेकर बड़ा दावा किया है. अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग के बीच तीन मुस्लिम देशों की इस्लामाबाद में हुई मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा है कि तुर्किए नहीं चाहता था कि ये टॉक पाकिस्तान में हो. रविवार (29 मार्च, 2026) को सऊदी अरब, मिस्त्र और तुर्किए के विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में पाक के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार से मुलाकात हुई. मीटिंग में बातचीत हुई कि कैसे ईरान में जारी जंग को पूरी तरह से रोका जाए.

कमर चीमा ने कहा है कि तुर्किए चाहता था कि उसके यहां ये मीटिंग हो, जैसे हर कोई देश चाहता है कि उसकी वाह वाही हो, इसी तरह वह भी यही चाहता था. उन्होंने कहा, 'मजे की बात बताऊं टर्किश हैं, तो हमारे दोस्त लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में ईरान, अमेरिका और इजरायल की जंग को लेकर मुस्लिम मुल्कों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो. उनका भी दिल नहीं था कि पाकिस्तान में टॉक्स होतीं. वो भी चाहते थे कि तुर्किए में ये मुलाकात हो, लेकिन उन मुल्कों ने कहा कि नहीं पाकिस्तान में होगी मीटिंग और वो हुई, पूरी दुनिया ने देखा.'

कमर चीमा ने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है, कई देशों ने ईरान जंग को लेकर हमारी हुकूमत से बात की है. उन्होंने कहा कि दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से राब्ते कर रहा है. कमर चीमा ने कहा, 'मेरे ख्याल से कोई 20-22 देशों ने पाकिस्तान से ईरान युद्ध को लेकर बात की है. हमारे विदेश मंत्रालय ने आज कहा है कि हमारा मुस्लिम देशों के साथ डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है कि परमानेंट जंग को कैसे बंद करना है. हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान-यूएस टॉक के प्रोस्पेक्ट को विदेश मंत्रियों के सामने ब्रीफ किया है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ईरान और यूएस की मीटिंग इस्लामाबाद में होनी है.'

पाक एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को सार्क देशों के लीडर्स से भी बात करनी चाहिए कि उन्हें ईरान से क्या मसला है. आपको तेल चाहिए, गैस चाहिए, कौन से जहाज कहां से गुजरना है, इस सबके बारे में उनसे बात करनी चाहिए और उनके मसले सुलझाने चाहिए.

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