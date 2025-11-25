हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइथियोपिया के ज्वालामुखी ने बढ़ाई चीन की मुश्किलें! भारत में विमानों का संचालन नॉर्मल, अब तक के बड़े अपडेट

इथियोपिया के ज्वालामुखी ने बढ़ाई चीन की मुश्किलें! भारत में विमानों का संचालन नॉर्मल, अब तक के बड़े अपडेट

Ethiopia Volcano Eruption: मौसम विभाग ने बताया कि इथियोपिया में फटे ज्वालामुखी की राख से भारत को अब कोई खतरा नहीं है. अब ये राख तेजी से चीन की ओर बढ़ रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 25 Nov 2025 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी करीब 10 हजार साल बाद रविवार (23 नवंबर 2025) को फट गया. इस बीच आशंका जताई जा रही है कि ज्वालामुखी फटने के बाद उठा राख का गुबार क्षेत्र में प्रदूषण को और बढ़ा सकता है. राख का गुबार करीब 14 किलोमीटर (45,000 फुट) की ऊंचाई तक गया और लाल सागर की ओर पूर्व दिशा में फैलने लगा.

अब तक के बड़े अपडेट्स

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार ये राख के गुबार चीन की ओर बढ़ रहे हैं और मंगलवार (25 नवंबर 2025) शाम साढ़े बजे तक भारत से दूर चले जाएंगे. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि इथियोपियाई ज्वालामुखी विस्फोट से उठे राख के बादल का राजस्थान में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इसका प्रभाव पिछले 10 से 15 घंटों में इस विशेष क्षेत्र पर देखा गया है.

IMD वैज्ञानिक ने बताया कि इथियोपियाई ज्वालामुखी विस्फोट से उठा राख पूर्वी भारत के क्षेत्रों को पार कर रहा है. उन्होंने कहा, "चूंकि इन राख के बादलों की ऊंचाई 8 से 15 किलोमीटर है, इसलिए सतह पर इनका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा गया. ये राख वर्तमान में पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है."

नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, एटीसी, मौसम विभाग और एयरलाइंस लगातार हालात पर आपस में तालमेल बनाए हुए हैं. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे लेकर जरूरी NOTAM जारी कर दिया है, जिन उड़ानों पर इसका असर पड़ सकता है उसे पूरी जानकारी दी जा रही है. एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया, "फिलहाल हवाई संचालन सामान्य है. केवल कुछ विमानों का रूट डायवर्ट किया गया या एहतियात के तौर पर उन्हें वापस उतारा गया है. इस समय चिंता की कोई बात नहीं है."

फ्लाइटराडार24 के अनुसार ज्वालामुखी विस्फोट से उठा राख वर्तमान में उत्तरी भारत के ऊपर देखा गया और यह तेजी से चीन की ओर बढ़ रहा है. अब खतरा चीन के लिए ज्यादा माना जा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान एजेंसी इंडियामेटस्काई के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में यह महीन धूल सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ प्रशांत महासागर की ओर बढ़ जाएगी.  सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सतह पर कहीं भी कोई खतरा नहीं है.

IMD के अनुसार इसका एक्यूआई पर कोई असर नहीं पड़ा और न पड़ेगा. हिमालयी तराई, नेपाल की पहाड़ियों या उत्तर भारत के मैदानों में एसओ2 का स्तर भी सामान्य हो चुका है. 40,000 फीट से ऊपर सिर्फ एसओ 2 का हल्का निशान बचा है, जो तेजी से फैलकर निष्क्रिय हो जाएगा. इंडियामेटस्काई ने बताया कि जहां-जहां यह महीन धूल ऊपरी वायुमंडल में रहेगी, वहां सूर्योदय और सूर्यास्त बेहद रंगीन और शानदार दिखाई देंगे. लाल, बैंगनी और नारंगी रंगों की छटा आसमान में छा जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पूरी दुनिया में देखने को मिलता है.

Published at : 25 Nov 2025 06:45 PM (IST)
Tags :
Ethiopia CHINA Ethiopia Volcano
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Advertisement

वीडियोज

Dharmendra Death: कुछ ऐसे थे Dharmendra पाजी, भावुक कहानी! |ABPLIVE
Bangladesh को कई JF-17 देने जा रहा पाकिस्तान! भारत के लिए है ये खतरा? |ABPLIVE
Pak पर आसमान से टूटेगा कहर! सेना की 'ड्रोन फोर्स' करेगी बारुदी बारिश |ABPLIVE
Ram Mandir Dhwajarohan: ध्वजारोहण उत्सव में रामलला को पहनाई जाएगी इतने करोड़ की ड्रेस! | Ram Lala
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी?
बिहार
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र, 2 तारीख को स्पीकर का होगा चुनाव
इंडिया
Ram Mandir Timeline: राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? जानें पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
बॉलीवुड
Dharmendra Death News Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
Live: सनी देओल के घर पहुंचे रणबीर और आलिया, दादा की अस्थियां देख इमोशनल हुए करण देओल
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक दिन में सबसे ज्यादा कितने रन बने हैं? गुवाहाटी में भारत को अंतिम बनाने हैं 522 रन
टेस्ट में एक दिन में सबसे ज्यादा कितने रन बने हैं? गुवाहाटी में भारत को अंतिम बनाने हैं 522 रन
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
इन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जानें क्या हैं पात्रता की शर्तें?
हेल्थ
Male Infertility Causes: सिगरेट और शराब नहीं, इन वजहों से भी नामर्द हो रहे पुरुष, आप भी इसके शिकार तो नहीं?
सिगरेट और शराब नहीं, इन वजहों से भी नामर्द हो रहे पुरुष, आप भी इसके शिकार तो नहीं?
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
Dharmendra Ji की बचपन की यादें: स्कूल में पगड़ी से लेकर पापा के डांट तक | Childhood Discipline & Stories
Embed widget