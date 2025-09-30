भूकंप के झटकों से दहली धरती! रिक्टर स्केल पर 6.9 थी तीव्रता; सुनामी का अलर्ट

फिलीपींस की धरती एक बार फिर से भूकंप के तेज झटकों से कांप उठी है. मध्य फिलीपींस में मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को स्थानीय समय के मुताबिक रात 10 बजे एक शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, इस शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई है.

फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान या हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन स्थानीय भूकंपीय विभाग ने समुद्र के स्तर में हल्के उतार-चढ़ाव की भी चेतावनी जारी की. इसके अलावा, लेयते, सेबू और बिलिरन द्वीपों के निवासियों से अपील की कि वे समुद्र तट से फिलहाल दूर रहें और किनारे पर न जाएं.

धरती से 11 किमी गहराई में रहा भूकंप का केंद्र

USGS के मुताबिक, इस शक्तिशाली भूकंप का केंद्र फिलीपींस के बोहोल प्रांत के कालेपे शहर में पानी के अंदर 11 किलोमीटर की गहराई पर आया और इससे स्थानीय स्तर पर सुनामी आने के अलावा भारी झटकों से नुकसान भी हो सकता है. हालांकि, पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है और किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है.

पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर पर स्थित है फिलीपींस, रोज आते हैं भूकंप

फिलीपींस में लगभग हर रोज भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, क्योंकि फिलीपींस पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर पर स्थित है, जो जापान से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर के इलाके तक फैला एक भूंकप सक्रिय क्षेत्र है. हालांकि, USGS ने शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 7.0 बताई थी, लेकिन बाद में इसे घटाकर 6.9 कर दिया.

आमतौर पर महसूस नहीं होते भूकंप के झटके

फिलीपींस में भूकंप के अधिकांश झटके इतने कमजोर होते हैं, जो आमतौर पर इंसानों को महसूस भी नहीं होते हैं. लेकिन कभी-कभी अचानक से शक्तिशाली और विनाशकारी भूकंप आ जाते हैं, जिससे तबाही तक की आशंका होती है. हालांकि, आज के समय में इतनी ज्यादा तकनीक होने के बावजूद भी इस बात की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि भूकंप कब और कहां से आने वाला है.

