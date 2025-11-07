ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग की तस्वीरों को चीन में नहीं किया गया रिलीज, ऐसा क्या छिपा रहा बीजिंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लंबे वक्त के बाद मुलाकात हुई. जिनपिंग और ट्रंप दक्षिण कोरिया के बुसान में 30 अक्टूबर को मिले थे. इस मीटिंग की वजह से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होते नजर आए. हालांकि इससे पहले चीन और अमेरिका के बीच भयंकर टैरिफ वॉर चली. अहम बात यह है कि बीजिंग की ओर से इस मीटिंग को लेकर किसी तरह की तस्वीर जारी नहीं की गई, जो कि जिनपिंग की सोच पर सवाल खड़ा करती है.

चीनी राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप के साथ मीटिंग की थी. दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में सोयाबीन, फेंटानिल, रेयर अर्थ मिनरल्स और कंप्यूटर चिप्स जैसे मुद्दे शामिल रहे. इसको लेकर अमेरिका ने तस्वीरें जारी की थीं, लेकिन चीन की तरफ से फोटो शेयर नहीं की गई. कयास लगाए जा रहे हैं कि जिनपिंग ने अपनी सख्त छवि बनाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन इस पर किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है.

ट्रंप-जिनपिंग की व्हाइट हाउस ने शेयर की तस्वीरें

व्हाइट हाउस ने ट्रंप और जिनपिंग की कुछ तस्वीरें जारी की थीं, जिसमें शी जिनपिंग एक अलग रूप में नजर आए. तस्वीरों में दोनों नेता अपने अधिकारियों के साथ आमने-सामने बैठे दिखाई दिए. एक तस्वीर में शी जिनपिंग आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए दिखते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने एक कागज थामे हुए हैं. इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने चीन के मंत्रिमंडल का मजाक उड़ा दिया था. उन्होंने चीनी मंत्रियों को डरा हुआ बताया. ट्रंप ने कहा था कि मैंने इतने डरपोक लोग नहीं देखे.

President Donald J. Trump and President Xi Jinping meet in South Korea. pic.twitter.com/F59Kzm9R5t — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025

बता दें कि अमेरिका के टैरिफ से नाराज होकर चीन ने उसका सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था. इसके साथ ही जवाबी टैरिफ भी लगा दिया था. हालांकि मीटिंग के बाद अमेरिका ने चीन पर से टैरिफ घटा दिया था. वहीं चीन ने सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू कर दी.