हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है अमेरिका', परमाणु बम पर ट्रंप के बयान ने मचाई खलबली; जिनपिंग-पुतिन को नसीहत!

Donald Trump: ट्रंप ने दावा किया है कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका के पास हैं और उसके बाद रूस-चीन का नंबर आता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि उनके पास इतने परमाणु हथियार हैं, जिससे दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात को जबरदस्त बताते हुए ट्रंप ने कहा कि उनका अंतिम लक्ष्य परमाणु-मुक्त विश्व बनाना है. व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा, 'मुझे लगता है कि डीन्यूक्लियराइजेशन एक बेहतरीन चीज होगी. हम इस धरती को 150 बार उड़ा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है.'

'अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार'

ट्रंप के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका के पास हैं और उसके बाद रूस-चीन का नंबर आता है. उन्होंने कहा, 'शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जैसे नेता अब पैसे को दूसरे कामों में लगाएंगे. मेरी उनसे बात हुई है. अब वे ऐसा काम करेंगे, जो लोगों के लिए फायदेमंद हो.' ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने एक दिन पहले ही अमेरिका, रूस और चीन के बीच परमाणु नियंत्रण को लेकर त्रिपक्षीय सहयोग की संभावना जताई थी.

हम नंबर वन न्यूक्लियर पावर: ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, 'हमने अपने परमाणु हथियारों को फिर से तैयार किया है. हम नंबर वन न्यूक्लियर पावर हैं, जो कहने में बुरा लगता है क्योंकि यह बहुत भयानक है. रूस दूसरा है और चीन तीसरा, लेकिन वे अगले चार-पांच सालों में हमारे बराबर हो सकते हैं. मैं पूरी दुनिया में शांति चाहता हूं.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करेगा. ट्रंप ने घोषणा की थी कि उन्होंने पेंटागन को हथियारों का परीक्षण पुनः शुरू करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा था, 'दूसरे देश ऐसा करते हैं. अगर वे ऐसा करेंगे तो हम भी करेंगे.'

ट्रंप ने पाकिस्तान का भी लिया था नाम

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि ये (रूस-चीन) सभी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं. हमारे पास किसी भी देश से ज्यादा परमाणु हथियार हैं. हम परीक्षण नहीं करते, बल्कि हमने इसे कई साल पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन चूंकि दूसरे भी परीक्षण कर रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी परीक्षण करना चाहिए.' इस दौरान ट्रंप ने उत्तर कोरिया और पाकिस्तान का नाम भी लिया था कि वो भी अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर रहे हैं.

Published at : 07 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Doanld Trump XI JINPING Vladimir Putin
