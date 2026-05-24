रूस ने यूक्रेन पर किया घातक हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल 'ओरेश्नेक' दागकर मचाई तबाही

कीव में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है. रूस ने इसी हफ्ते यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया है. यह बमबारी पुतिन की धमकी के बाद हुई है. इसमें रूस के कब्जे वाले पूर्व यूक्रेन में हुए हमलों पर बदला लेने की बात कही गई थी.

रूस के इस अटैक से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं. उसमें एक वीडियो में क्रूज मिसाइल को कीव के बीचों-बीच टकराते हुए देखा जा सकता है. फुटेज में मिसाइल टकराते ही अचानक तेज रोशनी की चमक नजर आ रही है. इसके बाद एक जोरदार धमाका होता नजर आ रहा है. दावा किया जा रहा है कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल 'ओरेश्नेक' भी दागी है.

Russia launched one of the largest air attacks of this war on Kyiv this morning.



More than 50 missiles and 700 drones were launched at the city.



This video shows a cruise missile hitting central Kyiv pic.twitter.com/D40DH3pWYE — Visegrád 24 (@visegrad24) May 24, 2026

सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम

रूस ने सुबह कीव पर इस युद्ध के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है. शहर पर 50 से ज्यादा मिसाइलें और 700 ड्रोन दागे गए हैं. यह वीडियो कीव के बीचों बीच एक क्रूज मिसाइल के टकराने का दृश्य भी दिखाता है. इधर, 24 मई यानी रविवार को यूक्रेनी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस हमले में 600 ड्रोन और 90 मिसाइलें दागी गई हैं. एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को रोकने की कोशिश की है.

यूरो ग्राउंड मीडिया के मुताबिक, लुकिआनिवस्का मेट्रो स्टेशन के पास एक बिजनेस सेंटर और उससे सटे एक बाजार हमले में पूरी तरह तबाह हो गया. यहां एक छोटा सा कैफे भी शामिल था. इसे रूस के पिछले हमलों के बाद छह बार फिर से बनाया और खोला जा चुका था.

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इस हमले में चार लोगों की मौत हुई थी. साथ ही दर्जनों घायल हो गए थे. राजधानी और अन्य इलाकों में घर, स्कूल, बाजार और कमर्शियल इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं थी. कीव में पूरी रात धमाकों की आवाजें गूंजती रही. लोग हमले के बाद सुरक्षित स्थानों की ओर भागे.

जेलेंस्की का दावा- रूस ने ओरेश्निक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया

इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को लेकर कहा है कि रूस ने ओरेश्निक एक शक्तिशाली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया. यह आवाज की गति से दस गुना तेज चलने में सक्षम है. तीन, चार या उससे ज्यादा मंजिल नीचे स्थित जमीन के अंदर बने बंकरों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है. रूस ने पहली बार नवंबर 2024 में यूक्रेन के शहर निप्रो पर कई वॉरहेड वाली ओरेश्विक मिसाइळ का इस्तेमाल किया था. एपी न्यूज की मानें तो जनवरी में पश्चिमी लविव क्षेत्र में इसका दूसरी बार इस्तेमाल किया गया.

इधर, जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इसने आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया. इनमें बाजार, स्कूल और पानी की सुविधाएं भी शामिल हैं.

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