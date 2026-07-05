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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व333 किमी/घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा महातूफान 'बावी', अमेरिकी प्रशांत इलाकों भारी तबाही का अलर्ट, क्या है ये नई बला?

333 किमी/घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा महातूफान 'बावी', अमेरिकी प्रशांत इलाकों भारी तबाही का अलर्ट, क्या है ये नई बला?

अमेरिका के मौसम पर नजर रखने वाली अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस यानी NWS ने बताया कि बावी एक बेहद ही खतरनाक तूफान है. यह सोमवार की सुबह पश्चिम की ओर बढ़ेगा. इसके केंद्र के आसपास तेज हवाएं चल सकती हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Jul 2026 10:54 PM (IST)
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Super Typhoon Bavi Alert In US Pacific Region: अमेरिकी उपमहाद्वीप में एक बड़े तूफान का खतरा मंडरा रहा है. अमेरिकी प्रशांत इलाकों की ओर यह तूफान बढ़ रहा है. इस तूफान का नाम एक्सपर्ट्स ने बावी रखा है. 280 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार तेज हवाएं चल रही है. साथ ही 333 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के झोंके के सहारे यह तूफान मरियाना द्वीप समूह के अमेरिकी प्रशांत की ओर बढ़ रहा है. 

एक्सपर्ट्स बोले- यह एक बेहद ही खतरनाक तूफान
अमेरिका के मौसम पर नजर रखने वाली अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस यानी NWS ने बताया कि बावी एक बेहद ही खतरनाक तूफान है. यह सोमवार की सुबह पश्चिम की ओर बढ़ेगा. इसके केंद्र के आसपास तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे भारी तबाही की आशंका है. साथ ही खतरनाक तूफानी लहरें और समुद्री लहरें उठ सकती हैं. 

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान में फिर होगी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, जानें किन मुद्दों पर बननी है सहमति

रोटा में तबाही की चेतावनी, लोग ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम 
मौसम विभाग के जानकारों का कहना है कि अगर तूफान सीधे रोटा के ऊपर से या उसके बहुत करीब से गुजरता है, तो यह बेहद ही विनाशकारी साबित हो सकता है. इस इलाके में 1500 लोग रहते हैं.  मौसम विभाग ने हफ्तों और महीनों तक इन इलाकों में बिजली न होने की संभावना जताई है. इस द्वीप के लोगों ने तूफान से बचने के लिए सामान इकट्ठा करने में अपना वक्त बिताया है. लोग बड़ी तदाद में प्लाईवुड खरीद रहे हैं. इस इलाके के लोगों ने हाल के सालों में कई विनाशकारी तूफानों का सामना किया है. 

तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश का दौर जारी
रविवार को गुआम और नॉर्थ मारियाना द्वीप समूह में तेज हवाएं चल रही हैं. भारी बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है. यहां स्थानीय लोगों ने घरों और दुकानों के दरवाजे और खिड़कियों पर एहतियात बरतते हुए बोर्ड लगा दिए हैं. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. इस द्वीप पर 2,10,000 लोग रहते हैं. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 05 Jul 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
US WORLD NEWS Super Typhoon Bavi
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