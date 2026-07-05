Super Typhoon Bavi Alert In US Pacific Region: अमेरिकी उपमहाद्वीप में एक बड़े तूफान का खतरा मंडरा रहा है. अमेरिकी प्रशांत इलाकों की ओर यह तूफान बढ़ रहा है. इस तूफान का नाम एक्सपर्ट्स ने बावी रखा है. 280 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार तेज हवाएं चल रही है. साथ ही 333 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के झोंके के सहारे यह तूफान मरियाना द्वीप समूह के अमेरिकी प्रशांत की ओर बढ़ रहा है.

एक्सपर्ट्स बोले- यह एक बेहद ही खतरनाक तूफान

अमेरिका के मौसम पर नजर रखने वाली अमेरिकी नेशनल वेदर सर्विस यानी NWS ने बताया कि बावी एक बेहद ही खतरनाक तूफान है. यह सोमवार की सुबह पश्चिम की ओर बढ़ेगा. इसके केंद्र के आसपास तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे भारी तबाही की आशंका है. साथ ही खतरनाक तूफानी लहरें और समुद्री लहरें उठ सकती हैं.

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रोटा में तबाही की चेतावनी, लोग ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मौसम विभाग के जानकारों का कहना है कि अगर तूफान सीधे रोटा के ऊपर से या उसके बहुत करीब से गुजरता है, तो यह बेहद ही विनाशकारी साबित हो सकता है. इस इलाके में 1500 लोग रहते हैं. मौसम विभाग ने हफ्तों और महीनों तक इन इलाकों में बिजली न होने की संभावना जताई है. इस द्वीप के लोगों ने तूफान से बचने के लिए सामान इकट्ठा करने में अपना वक्त बिताया है. लोग बड़ी तदाद में प्लाईवुड खरीद रहे हैं. इस इलाके के लोगों ने हाल के सालों में कई विनाशकारी तूफानों का सामना किया है.

Typhoon Bavi incoming, Tumon Bay GU 17:20 ChST. 8-10 more hours until the heavy stuff starts hitting #bavi pic.twitter.com/rRjUyU3egL — Laffer T Daniels (@LafferTDaniels) July 5, 2026

तेज हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश का दौर जारी

रविवार को गुआम और नॉर्थ मारियाना द्वीप समूह में तेज हवाएं चल रही हैं. भारी बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है. यहां स्थानीय लोगों ने घरों और दुकानों के दरवाजे और खिड़कियों पर एहतियात बरतते हुए बोर्ड लगा दिए हैं. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. इस द्वीप पर 2,10,000 लोग रहते हैं.

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