अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि उनका देश अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. ट्रंप के इस बयान को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के बयान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से पूरी तरह डर चुके हैं. पीएम मोदी यहां से ट्रंप की तारीफ करते हैं लेकिन वहां से ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा देते हैं.

'मोदी जी किसके दबाव में चुप्पी साधे हुए हैं'

जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप ने कल कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल का आयात नहीं करेगा. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई अहम फैसले अमेरिका को सौंप दिए हैं. मोदी जी किसके दबाव में चुप्पी साधे हुए हैं.

मोदी सरकार को घेरा

कांग्रेस नेता ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि ट्रंप के दबाव में सीजफायर कर लिया, जबकि ट्रंप 5 अलग-अलग देशों में 51 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने टैरिफ और व्यापार को दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर हस्तक्षेप किया और भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने पर मजबूर किया. फिर भी हमारे प्रधानमंत्री मौन रहे.

डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. यह एक बड़ा कदम है. अब हम चीन से भी यही काम करवाने जा रहे हैं. बता दें कि चीन के बाद भारत रूस के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है इसलिए ही डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त में भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया था. पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत तुरंत शिपमेंट नहीं रोक सकता, उन्होंने कहा कि यह थोड़ी बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी.

ये भी पढ़ें

भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं? विदेश मंत्रालय का आ गया जवाब, ट्रंप के दावों की फिर खुली पोल