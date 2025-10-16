भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, विदेश मंत्रालय ने दे दिया जवाब, ट्रंप के दावों की फिर खुली पोल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा भी दिलाया है. ट्रंप के इस बयान के ठीक बाद भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को कहा कि भारत तेल या गैस का आयात यहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर करता है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ''भारत तेल और गैस का एक अहम आयातक है. अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता रही है. हमारी आयात नीतियां पूरी तरह से इसी के आधार पर हैं. स्थिर ऊर्जा कीमतों और सुरक्षित आपूर्ति को सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दो अहम लक्ष्य रहे हैं. इसके तहत हम अपने ऊर्जा स्रोतों का विस्तार कर रहे हैं और बाजार को देखते हुए कई बदलाव भी कर रहे हैं.''

