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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचीन में चला राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चाबुक, बड़े पदों से अधिकारियों को किया सीधा बर्खास्त, जानें पूरा मामला

चीन में चला राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चाबुक, बड़े पदों से अधिकारियों को किया सीधा बर्खास्त, जानें पूरा मामला

Xi Jinping Action: जिनपिंग ने जिन सैन्य अधिकारियों को बर्खास्त किया है, उनमें जनरल शू श्वेचियांग, जनरल ली फेंगबियाओ, जनरल गुओ पुशियाओ, वांग कांगपिंग, झांग मिंगहुआ और यिन होंगशिंग का नाम शामिल है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Jun 2026 08:52 PM (IST)
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  • राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 13 एनपीसी सदस्यों को बर्खास्त किया।
  • छह वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान में बर्खास्त।
  • वे महत्वपूर्ण सैन्य पदों पर थे, संदिग्ध गतिविधियों के कारण।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में देश के नेशनल पीपल्स कांग्रेस (NPC) के छह वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ-साथ कुल 13 सदस्यों को उनके पदों से सीधा बर्खास्त कर दिया है. जिनपिंग की यह कार्रवाई ऐसे समय पर सामने आई है कि जब राष्ट्रपति चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है.

नेशनल पीपल्स कांग्रेस (NPC) की तरफ से इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन अधिसूचना में पदों पर से बर्खास्त किए गए अधिकारियों के खिलाफ विस्तृत रूप से कारण नहीं बताए गए हैं. हालांकि, ऐसे माना जा रहा है कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से चीन में लंबे समय से चलाए जा रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का एक हिस्सा है.

किन-किन अधिकारियों पर चला जिनपिंग का चाबूक

NPC की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिन छह वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को उनके पदों से बर्खास्त किया है, उनमें जनरल शू श्वेचियांग, जनरल ली फेंगबियाओ, जनरल गुओ पुशियाओ, वांग कांगपिंग, झांग मिंगहुआ और यिन होंगशिंग का नाम शामिल है. इनमें से कई अधिकारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के विभिन्न थिएटर कमांड, साइबर स्पेस फोर्स और इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जैसे बेहद महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. 

हालांकि, इन वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की गतिविधियों को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठ रहे थे. इसके अलावा, ये सभी काफी समय से कई अहम सार्वजनिक कार्यक्रमों से गैरमौजूद रहते थे. ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इनकी अप्रत्याशित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है.

चीन में टॉप अधिकारियों पर आखिर क्यों हो रही कार्रवाई?

दरअसल, साल 2012 में चीन की सत्ता का भार अपने हाथों में लेने के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश भर में व्यापक रूप से एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया और इस अभियान के तहत अब तक हजारों अधिकारियों, जिसमें चीनी सेना के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पदों से सीधे बर्खास्त तक कर दिया है.

यह भी पढ़ेंः तीस्ता के बहाने चिकन नेक के करीब बढ़ रहा चीन, भारत ने जताई चिंता तो अब आया ड्रैगन का जवाब

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 29 Jun 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Chinese Army XI JINPING CHINA
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