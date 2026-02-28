कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वो पहली बार भारत आए हैं. 27 फरवरी से 2 मार्च तक के इस दौरे में वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. कार्नी अपनी पत्नी के साथ विशेष विमान से मुंबई पहुंचे, जहां वो उद्योग जगत के कई दिग्गजों से मुलाकात करेंगे.

मार्क कार्नी भारतीय और कनाडाई CEOs, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, वित्तीय विशेषज्ञों, इनवेस्टर्स और शिक्षाविदों के अलावा भारत में एक्टिव कनाडाई पेंशन फंड्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे. शनिवार (28 फरवरी) को वो मुंबई में आयोजित निवेश से जुड़े कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. इसके अलावा भारत-कनाडा आर्थिक सहयोग, निवेश अवसरों और तकनीकी साझेदारी पर भी चर्चा करेंगे.

सोमवार को PM मोदी से करेंगे मुलाकात

कार्नी रविवार को मुंबई से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. बताया जा रहा है कि कार्नी के दौरे का मकसद 2023 के राजनयिक विवाद के बाद दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को दोबारा पटरी पर लाना है.

भारत पहुंचने के बाद मार्क कानी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है. हम मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां हम बिजनेस लीडर्स से मिलेंगे और ऐसी साझेदारियां बनाएंगे जो कनाडाई श्रमिकों और व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेंगी.

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि मार्क कार्नी की ये यात्रा भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण के महत्वपूर्ण चरण में हो रही है. दोनों नेता जून और नवंबर में कानानास्किस और जोहान्सबर्ग में हुई पिछली बैठकों के आधार पर रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे.

भारत-कनाडा के रिश्तों को मिलेगी नई गाति

बताया जा रहा है कि कनाडाई नेता की ये यात्रा मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करने के मकसद से की जा रही है. 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभावित भारतीय संलिप्तता के आरोपों के बाद भारत-कनाडा संबंध बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे.

