हैदराबाद में 4,000 किलो मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट पकड़ा, खैरताबाद से 21 साल का युवक अरेस्ट

हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में 4,000 किलो मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट पकड़ा, खैरताबाद से 21 साल का युवक अरेस्ट

पुलिस ने 40 बड़े टबों में रखा 1,600 किलो ढीला पेस्ट, 5 किलो के 130 कंटेनर, 1 किलो के 900 डिब्बे, 500 ग्राम के 300 पैक, 200 ग्राम के 3,000 पैक और 50 ग्राम के 2,000 सैशे जब्त किए.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 27 Feb 2026 11:19 PM (IST)
हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में रेलवे गेट, एमएस मक्था के पास एक मकान में चल रही अवैध यूनिट पर बुधवार को पुलिस ने अचानक छापा मारकर करीब 4,000 किलो मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट बरामद किया और 21 वर्षीय जसानी इल्यान को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार यह पेस्ट बेहद अस्वच्छ हालात में तैयार किया जा रहा था और शहर की किराना दुकानों में सप्लाई किया जा रहा था. छापेमारी खैरताबाद जोन टास्क फोर्स और लेक पुलिस स्टेशन की संयुक्त टीम ने की.

मौके पर तैयार पेस्ट खुले प्लास्टिक टबों में रखा मिला, जो धूल, मक्खियों और अन्य प्रदूषकों के संपर्क में था. अधिकारियों ने बताया कि इससे उत्पाद मानव उपभोग के लिए असुरक्षित हो गया था. पुलिस ने 40 बड़े टबों में रखा 1,600 किलो ढीला पेस्ट, 5 किलो के 130 कंटेनर (650 किलो), 1 किलो के 900 डिब्बे, 500 ग्राम के 300 पैक (150 किलो), 200 ग्राम के 3,000 पैक (600 किलो) और 50 ग्राम के 2,000 सैशे (100 किलो) जब्त किए. इसके अलावा एक बड़ी और एक छोटी ग्राइंडिंग मशीन, 5 किलो हल्दी पाउडर, 20 लीटर एसिटिक एसिड, 1,000 किलो नमक (40 बोरे) और माल सप्लाई में इस्तेमाल होने वाला ऑटो भी कब्जे में लिया गया.

आरोपी बिना किसी लाइसेंस के घर से कर रहा था प्रोडक्शन

जांच में सामने आया कि आरोपी बिना किसी लाइसेंस के घर से ही उत्पादन कर रहा था. शुरुआती पूछताछ में यह भी संकेत मिले हैं कि लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए अधिक नमक व रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा था. खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी अब नमूनों की लैब जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उत्पाद में और कौन-कौन से तत्व मिलाए गए थे.

शहर में मिलावट के खिलाफ हाल के महीनों में अभियान तेज किया गया है. त्योहारों और शादी-सीजन के दौरान मांग बढ़ने पर ऐसे अवैध यूनिट्स के सक्रिय होने की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे उत्पाद पेट संक्रमण, फूड पॉयजनिंग और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं.

आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस

गिरफ्तार आरोपी और जब्त सामान को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए लेक पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है. पुलिस का कहना है कि सप्लाई चेन की भी जांच की जाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किन-किन दुकानों तक यह माल पहुंचा और क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं. शहरवासियों से अपील की गई है कि वे पैक्ड फूड खरीदते समय लाइसेंस और निर्माण विवरण अवश्य जांचें.

Published at : 27 Feb 2026 11:19 PM (IST)
Hyderabad NEWS TELANGANA
