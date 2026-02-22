तारिक रहमान की सीट खाली, क्या जुबैदा या जैमा उतरेंगी मैदान में? सामने आया बड़ा अपडेट

Bogura-6 constituency: बोगुरा-6 (सदर) संसदीय सीट को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने खाली कर दिया है. उन्होंने दो सीटों से चुनाव जीता था. शपथ लेने से एक दिन पहले उन्होंने एक सीट छोड़ दी. अब इस खाली सीट पर उपचुनाव होगा. इसे लेकर पार्टी में चर्चा तेज हो गई है कि इस बार उम्मीदवार कौन होगा.

1991 से 2008 तक बोगुरा-6 सीट पर हर आम चुनाव में BNP के उम्मीदवार बड़े अंतर से जीतते रहे. 1996, 2001 और 2008 के चुनाव में पार्टी की दिवंगत अध्यक्ष खालिदा जिया ने ‘धान की बाल’ चुनाव चिन्ह पर भारी जीत दर्ज की थी. 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनाव में भी BNP अध्यक्ष तारिक रहमान ने इसी सीट से बड़ी जीत हासिल की.

चुनाव आयोग ने अभी तारीख घोषित नहीं की

चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की है. लेकिन पार्टी में यह चर्चा जारी है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा. कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि तारिक रहमान की पत्नी जुबैदा रहमान या उनकी बेटी जैमा रहमान को टिकट दिया जा सकता है.

स्थानीय नेताओं के नाम भी चर्चा में

उम्मीदवार के तौर पर कुछ स्थानीय नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं. इनमें बोगुरा जिला BNP के अध्यक्ष और बोगुरा नगरपालिका के पूर्व मेयर रेजाउल करीम (बादशा), पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व मेयर एकेएम महबुबुर रहमान, पूर्व जिला अध्यक्ष सैफुल इस्लाम, बोगुरा-7 के पूर्व सांसद हेलालुज्जमां तालुकदार और BNP मीडिया सेल के संयोजक मौदूद हुसैन आलमगीर (पावेल) का नाम शामिल है.

पार्टी हाईकमान करेगा फैसला

इस मामले में बोगुरा जिला BNP के कार्यकारी महासचिव और बोगुरा-4 से सांसद मोशर्रफ हुसैन ने कहा,“BNP अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तारिक रहमान द्वारा खाली की गई सीट पर अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ है. जब उपचुनाव की तारीख घोषित होगी, तब पार्टी नेतृत्व समय पर उम्मीदवार का नाम घोषित करेगा.”

उन्होंने आगे कहा,“बोगुरा-6 और बोगुरा-7 सीट को जिया परिवार की सीट माना जाता है. पहले खालिदा जिया ने दोनों सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी. इस चुनाव में पार्टी अध्यक्ष ने भी भारी मतों से जीत दर्ज की है. उपचुनाव में जिया परिवार का कोई सदस्य या कोई अन्य नेता उम्मीदवार होगा, इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष ही करेंगे.”