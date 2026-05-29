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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत में...', नई दिल्ली और तेल अवीव के रिश्तों पर खुलकर बोले नेतन्याहू, जानें पाकिस्तान को क्यों लपेटा

'भारत में...', नई दिल्ली और तेल अवीव के रिश्तों पर खुलकर बोले नेतन्याहू, जानें पाकिस्तान को क्यों लपेटा

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी पत्नी के साथ भारत गया था तो यह एक प्रेम का उत्सव था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 29 May 2026 10:59 AM (IST)
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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर बात करने और नई दिल्ली के समर्थन का दावा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं. वेस्ट बैंक में गुरुवार (28 मई) को एक सम्मेलन में बोलते हुए नेतन्याहू ने भारत के साथ इजरायल के यूनिक संबंधों पर खुलकर बात की.

'भारत में इजरायल के लिए बेतहाशा समर्थन'
नेतन्याहू ने कहा, "दुनिया के कई हिस्सों में हमें इजरायल की वैधता को लेकर समस्याएं हैं, लेकिन भारत में नहीं. भारत में इजरायल के लिए बेतहाशा समर्थन है, सचमुच बेतहाशा. मुझे लगता है कि भारत में इजरायल के समर्थक कहीं और से ज़्यादा हैं." यह पहली बार नहीं है, जब नेतन्याहू ने भारत में अपनी लोकप्रियता का बखान किया है. उन्होंने 2018 में अपनी पत्नी सारा के साथ नई दिल्ली की अपनी पिछली यात्रा को प्रेम उत्सव बताया था.

पत्नी संग भारत दौरे को लेकर क्या कहा
सीबीएस न्यूज़ के एक कार्यक्रम में नेतन्याहू ने दावा किया कि भारतीयों के मन में इजरायल के लिए अत्यधिक सम्मान है. उन्होंने कहा, "ऐसी जगहें हैं जहां इजरायल का आज भी सम्मान किया जाता है और खासकर भारत में इजरायल बहुत लोकप्रिय है. प्रधानमंत्री मोदी का यहां बहुत प्यार से स्वागत सम्मान किया गया था. मैं अपनी पत्नी के साथ भारत गया था और यह एक प्रेम उत्सव था." 

नेतन्याहू की घटी लोकप्रियता
इजरायली प्रधानमंत्री की ये टिप्पणियां उनकी घटती लोकप्रियता की खबरों के बीच आई है. अप्रैल में जारी प्यू रिसर्च सेंटर के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 60 फीसदी अमेरिकियों की इजरायल के प्रति नकारात्मक राय है, जो पिछले साल के 53 फीसदी से अधिक है. आधे से अधिक अमेरिकी वयस्कों (59%) को विश्व मामलों में सही कदम उठाने के मामले में नेतन्याहू पर बहुत कम या बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. 

पाकिस्तान पर साधा निशाना
नेतन्याहू ने अपनी लोकप्रियता में गिरावट के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने पाकिस्तान पर अमेरिकी जनमत में इजरायल विरोधी भावना को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया बॉट फार्म का उपयोग करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया, "जो देश अमेरिकी-इजरायली गठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं, वे बॉट फार्म के जरिए सोशल मीडिया में हेरफेर कर रहे हैं."

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Published at : 29 May 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Tel Aviv Pakistan INDIA ISRAEL
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