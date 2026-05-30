हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत दुनिया के पावर सेंटर्स में से एक', ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर ने इंडिया को लेकर और क्या कहा?

'भारत दुनिया के पावर सेंटर्स में से एक', ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर ने इंडिया को लेकर और क्या कहा?

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को एक प्रमुख ग्लोबल शक्ति के रूप में देखता है. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने बार-बार नई दिल्ली को हैरान किया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 May 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने शुक्रवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है और दोनों देशों के बीच साझेदारी को और गहरा करना चाहता है. ट्रंप के प्रमुख सहयोगी और राजदूत गोर ने भारत को उन शक्तियों के नए केंद्रों में से एक बताया, जिनके साथ वॉशिंगटन सक्रिय रूप से जुड़ने का प्रयास कर रहा है.

US विदेश मंत्री ने किया था भारत का दौरा

गोर ने कहा, 'यह प्रशासन शक्ति के नए केंद्रों की पहचान कर रहा है. हम भारत की अपार संभावनाओं को समझते हैं. हम भारत की विकास क्षमता को देख रहे हैं. हम इस साझेदारी को बढ़ा रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं.' इस सप्ताह की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने हाल के महीनों में बिगड़े संबंधों को सुधारने के प्रयास में भारत का दौरा किया था.

ट्रंप के बयानों ने भारत को किया हैरान

डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने बार-बार नई दिल्ली को परेशान किया है. उनके प्रशासन ने भारतीय सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया, कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, व्यापार युद्ध में चीन के खिलाफ अपना रुख नरम किया और अमेरिका में भारत विरोधी बयानबाजी को बढ़ावा देने के चलते आलोचना का सामना करना पड़ा.

किन क्षेत्रों में साथ काम कर रहे भारत-अमेरिका?

तनाव के बावजूद गोर ने उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जहां दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने आईसीईटी पहल के विस्तार की ओर इशारा किया, जो मूल रूप से सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम तकनीक पर केंद्रित है. इसके अलावा महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाएं, ऊर्जा और अंतरिक्ष तकनीक भी शामिल है. गोर के अनुसार इन क्षेत्रों में सहयोग का परिणाम दिखाने लगा है और निवेश दोनों देशों की तरफ से आ रहा है.

भारत ने अमेरिका में कितना निवेश किया?

उन्होंने कहा कि अमेज़न जैसी कंपनियां भारत में आ रहे लगभग 35 अरब डॉलर के निवेश का हिस्सा हैं, जबकि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में लगभग 20 अरब डॉलर का निवेश किया है. गोर ने आगे बताया कि हर हफ्ते कोई न कोई व्यक्ति दूतावास आकर पूछता है कि क्या भारत में निवेश करना सुरक्षित है तो हम कहते हैं हां. गोर ने इस बात पर भी जोर दिया कि वॉशिंगटन स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना चाहता है और बताया कि भारत अमेरिका में बिकने वाली लगभग 40 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति करता है.

ये भी पढ़ें 

US में छवि सुधारने के लिए PAK का बड़ा लॉबिंग ऑपरेशन बेनकाब, सीक्रेट डॉक्यूमेंट से खुली पोल

Published at : 30 May 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
US Washington India DELHI Sergio Gor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत दुनिया के पावर सेंटर्स में से एक', ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर ने इंडिया को लेकर और क्या कहा?
'भारत दुनिया के पावर सेंटर्स में से एक', ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर ने इंडिया को लेकर और क्या कहा?
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई पूरी डिटेल 
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई डिटेल 
विश्व
China Militry: चीन की खतरनाक तैयारी देख डर जाएगा US! रेगिस्तान के बीच ठिकाने के खुलासे ने दुनिया में मचा दी हलचल, इंडिया के लिए भी खतरे की घंटी
चीन की खतरनाक तैयारी देख डर जाएगा US! रेगिस्तान के बीच ठिकाने के खुलासे ने दुनिया में मचा दी हलचल
Advertisement

वीडियोज

Karnataka CM : CLP मीटिंग से ठीक पहले DK Shivakumar के हाथ से फिसली बाजी? | Siddaramaiah | Breaking
Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Hamirpur Bridge Collapse News : पुल है या पत्ता..हवा से ही गिर गया? | CM Yogi | BJP | UP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई पूरी डिटेल 
अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज से गुजरे और कितने फंसे? सामने आई डिटेल 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
आईपीएल 2026
GT vs RR: शुभमन गिल ने बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड, IPL इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने
शुभमन गिल ने बनाए 3 बड़े रिकॉर्ड, IPL इतिहास में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' का रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' का रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
राजस्थान
राजस्थान: भजनलाल सरकार ने घटाई RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा, बोले- 'मैंने कभी भी...'
राजस्थान: भजनलाल सरकार ने घटाई RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा, बोले- 'मैंने कभी भी...'
शिक्षा
गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
गरीब बच्चों के लिए बड़ी राहत, सरकार दे रही हर साल 12 हजार की स्कॉलरशिप, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget