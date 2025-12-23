बांग्लादेश में हिंदु अल्पसंख्यक पर हो रहे जु्ल्म के बाद मोहम्मद यूनुस सराकार की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है. बांग्लादेश में हिंदू शख्स दीपू चंद्र दास की हत्या मामले में यूनाइटेड नेशन और अमेरिकी सांसदों से मिली फजीहत के बाद यूनुस सराकार के मंत्री ने दीपू चंद्र दास के घर मरहम लगाने पहुंचे.

यूनुस सरकार में शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर सी.आर. अबरार ने मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को दीपू चंद्र दास के पिता रबीलाल दास और परिवार के अन्य लोगों से मुलाकात की. उन्होंने दीपू दास के परिवार को आर्थिक सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है.

दीपू चंद्र के पिता से मिले यूनुस के मंत्री

मोहम्मद यूनुस ने अपने मंत्री और दीपू चंद्र के पिता की तस्वीरें एक्स पर शेयर की है. उन्होंने लिखा, 'शिक्षा सलाहकार ने दीपू चंद्र दास के परिवार से मुलाकात की. मुख्य सलाहकार कार्यालय ने मयमनसिंह में कारखाने में काम करने वाले दीपू चंद्र दास की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. सरकार की ओर से उन्होंने पीड़ित परिजन को समर्थन का आश्वासन दिया.

Education Adviser visits Dipu Chandra Das’s family



Mymensingh, December 23, 2025: The Office of the Chief Adviser has expressed its profound sorrow over the killing of factory worker Dipu Chandra Das in Mymensingh and extended its deepest condolences to his family.



दीपू चंद्र की हत्या जघन्य अपराध: मोहम्मद यूनुस

मोहम्मद यूनुस ने लिखा, 'इस मुलाकात के दौरान उन्होंने दीपू चंद्र दास के पिता रबीलाल दास और अन्य लोगों से बात की. शिक्षा सलाहकार ने दोहराया कि यह हत्या एक जघन्य आपराधिक कृत्य है, जो सही नहीं है और बांग्लादेशी समाज में इसकी कोई जगह नहीं है.' उन्होंने कहा कि आरोप, अफवाहें या मतभेद हिंसा को कभी भी उचित नहीं ठहरा सकते और किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है.

उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि अधिकारी सभी अपराधों की जांच करेंगे और सही प्रक्रिया से न्याय सुनिश्चित करेंगे. यूनुस ने कहा, 'कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस हत्या के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है. आगे की जांच जारी है और अंतरिम सरकार ने निर्देश दिया है कि मामले की पूरी तरह और बिना किसी अपवाद के जांच की जाए. सरकार धर्म, जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा और समान संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

परिवार को वित्तीय सहायता देगी यूनुस सरकार

मुख्य सलाहकार कार्यालय की ओर से, प्रोफेसर अबरार ने पुष्टि की है कि दीपू चंद्र दास के परिवार को वित्तीय और कल्याणकारी सहायता प्रदान की जाएगी और संबंधित अधिकारी आने वाले समय में उनके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे. मोहम्मद यूनुस ने सभी नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम सरकार के संकल्प को दोहराया.