बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का भारत ने उठाया मुद्दा तो यूनुस सरकार ने दिया जवाब, जानें क्या कहा?
Bangladesh Violence: बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश सांप्रदायिक सद्भाव की देश की दीर्घकालिक परंपरा को गलत तरीके से पेश करने वाली किसी भी बात को सिरे से खारिज करता है.
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसाओं को लेकर भारत ने मुद्दा उठाया था. इसको लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का जवाब आया है. यूनुस सरकार ने भारत के दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें 'छिटपुट घटनाएं' करार दिया है.
बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान
विदेश मंत्रालय ने रविवार (28 दिसंबर, 2025) को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के हालात पर भारत के दावों को खारिज करते हुए कहा, ये टिप्पणियां जमीनी हकीककत को नहीं दिखाती हैं. ऐसी टिप्पणी को बांग्लादेश ने झूठा और भ्रामक बताया है. मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश सांप्रदायिक सद्भाव की देश की दीर्घकालिक परंपरा को गलत तरीके से पेश करने वाली किसी भी बात को सिरे से खारिज करता है.
इसके साथ ही इस बयान में चिंता जताई गई कि 'छिटपुट आपराधिक घटनाओं' को हिंदुओं के संगठित उत्पीड़न के रूप में दिखाने और इस तरह की टिप्पणियों का इस्तेमाल भारत के कुछ हिस्सों में बांग्लादेश विरोधी भावनाओं को फैलाने के लिए करने का एक व्यवस्थित प्रयास किया जा रहा है.
चुनिंदा घटनाओं को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा- मंत्रालय
बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कुछ वर्ग चुनिंदा घटनाओं को जानबूझकर प्रचार कर रहे और तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं, ताकि आम भारतीयों को बांग्लादेश, भारत में उसके राजनयिक मिशनों और संस्थानों के खिलाफ भड़काया जा सके.
मंत्रालय ने आगे कहा, ‘भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता के तरफ से जिन लोगों का उल्लेख किया गया था, उनमें से एक लिस्टेड अपराधी था, जिसे एक मुस्लिम सहयोगी के साथ मिलकर किए गए एक्सटॉर्शन की कोशिश के दौरान मार दिया गया. वहीं, उसके मुस्लिम सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है. इस घटना को अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मुद्दा बताना न सिर्फ गलत है, बल्कि पूरी तरह से भ्रामक भी है.
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार
बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही इस्लामिक कट्टरवादी विचारधारा के लोग हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं. हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या की जा रही है, उनके घरों में तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया जा रहा है. बांग्लादेश में अब तक हिंदुओं के साथ हिंसा की कई घटनाएं हो चुकीं हैं. हाल में एक कट्टरवादी भीड़ ने बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी. कट्टरवादी भीड़ ने पहले उसे सरेआम बेरहमी से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. इसके बाद पेड़ से लटकाकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया.
यह भी पढ़ेंः आसिम मुनीर का कट्टर विरोधी Ex-आर्मी अफसर पाकिस्तान में आंतकी घोषित, इमरान खान का करीबी होने की मिली सजा!
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL