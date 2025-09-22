एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के भारत से लगातार दो बार हारने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पर तंज कसा है. पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच में जीतना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर पिच पर उतरना चाहिए.

इमरान खान का यह बयान एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ दुबई में खेले गए क्रिकेट मैचों में लगातार दो बार हारने के बाद आया है. पूर्व प्रधानमंत्री की बहन अलीमा खान ने सोमवार (22 सितंबर, 2025) को पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान के बयान को विस्तार से बताया.

भारत से जीतने के लिए इमरान खान ने क्या बताया उपाय?

अलीमा खान के मुताबिक, इमरान खान ने कहा, ‘पाकिस्तान अगर भारत को क्रिकेट के मैच में हराना चाहता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीसीबी अध्यक्ष नकवी मैच में भारत के खिलाफ सलामी पारी खेलने उतरें और उनके साथ पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा और मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान रजा अंपायर के तौर पर उतरें.

तीसरे अंपायर के लिए इमरान खान ने किसके नाम का दिया सुझाव?

इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री ने मैच के लिए तीसरे अंपायर के तौर पर मजाकिया अंदाज में राजधानी इस्लामाबाद के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर के नाम का सुझाव दिया.

अलीमा ने कहा कि उन्होंने अपने भाई (इमरान खान) को एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लगातार दो मैच हारने की खबर दी. जिसके बाद इमरान खान ने पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर, पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा, सीईसी सिकंदर सुल्तान रजा के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर निशाना साधा है.

