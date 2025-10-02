हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वदुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 के अब तक कितने ऑर्डर मिले? आंकड़े सुनकर हिल जाएगी दुनिया

दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 के अब तक कितने ऑर्डर मिले? आंकड़े सुनकर हिल जाएगी दुनिया

USA News: अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एक बड़ी डील हासिल की है. इसमें वो लगभग 300 F-35 फाइटर जेट्स बनाएंगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 02 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

F-35 Fighter Jet Deal: अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एक बड़ी डील हासिल की है. इस डील में लगभग 300 F-35 फाइटर जेट्स का उत्पादन शामिल है.

Flight Global  की रिपोर्ट के अनुसार, यह डील संयुक्त राज्य अमेरिका की तीनों सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए है, जो अमेरिकी रक्षा उद्योग और वैश्विक सुरक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.

कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं Lot 18 और Lot 19 जेट्स

कंपनी और F-35 जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस के बीच हुए इस समझौते में Lot 18 और Lot 19 के विमान शामिल हैं, और लॉकहीड मार्टिन के अनुसार इन विमानों की डिलीवरी 2026 से शुरू होगी. अमेरिकी रक्षा विभाग (पहले जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहा जाता था) के अनुसार, यह डील कुल $12.5 बिलियन की है. इस कॉन्ट्रैक्ट में कुल 296 विमान शामिल होंगे, जिनमें से हर Lot में 148 विमान होंगे.

डिफेंस विभाग ने जारी किया बयान

डिफेंस विभाग ने बताया कि यह समझौता Lot 18 के उत्पादन और वितरण की शर्तों को अंतिम रूप देता है और इसके साथ ही Lot 19 के 148 विमानों के उत्पादन और वितरण का दायरा जोड़ता है. दिसंबर 2024 में, विभाग ने घोषणा की थी कि Lot 18 के 83 जेट्स अमेरिकी सैन्य बलों को और 62 जेट्स अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को दिए जाएंगे. वहीं, Lot 19 के 69 विमान अमेरिकी सैन्य बलों को और 79 विमान अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को वितरित किए जाएंगे.

दोनों Lots को मिलाकर वितरण इस प्रकार होगा, 210 F-35A (सामान्य टेक-ऑफ और लैंडिंग वाले), 52 F-35B (शॉर्ट टेक-ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाले), और 34 F-35C (कैरेयर कैपेबल).

चॉन्सी मैकइंटॉश ने कही ये बात

F-35 प्रोग्राम के उपाध्यक्ष और जनरल मैनेजर चॉन्सी मैकइंटॉश ने कहा कि यह ठेका इस बात का प्रमाण है कि F-35 आज उत्पादन में सबसे सक्षम और किफायती फाइटर विमान है. उन्होंने कहा, "हम अपने ग्राहकों का समर्थन करने और F-35 की भूमिका को शक्ति के माध्यम से शांति सुनिश्चित करने में गर्व महसूस कर रहे हैं."

Published at : 02 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Tags :
USA  USA News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
Watch: एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! मना करने के बावजूद पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, 'मेरे परिवार का...'
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
Watch: एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
यूटिलिटी
Free Gas Cylinder in UP: यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
यूपी के लोगों ने कर दी यह गलती तो दिवाली पर नहीं मिलेंगे गैस सिलेंडर, आज ही करें यह काम
शिक्षा
भारत से हर साल कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने? हैरान कर देगा यह आंकड़ा
भारत से हर साल कितने लोग पाकिस्तान जाते हैं पढ़ने? हैरान कर देगा यह आंकड़ा
ट्रेंडिंग
बहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश
बहू है या चुड़ैल! सास को बाल पकड़कर घसीटा और मारने लगी थप्पड़, वायरल वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश
यूटिलिटी
Money Saving Tips: पेट्रोल-डीजल खरीदते वक्त भी हो सकती है तगड़ी बचत, पेट्रोल पंप पर बस आजमाने होंगे ये तरीके
पेट्रोल-डीजल खरीदते वक्त भी हो सकती है तगड़ी बचत, पेट्रोल पंप पर बस आजमाने होंगे ये तरीके
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget