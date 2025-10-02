दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 के अब तक कितने ऑर्डर मिले? आंकड़े सुनकर हिल जाएगी दुनिया

F-35 Fighter Jet Deal: अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एक बड़ी डील हासिल की है. इस डील में लगभग 300 F-35 फाइटर जेट्स का उत्पादन शामिल है.

Flight Global की रिपोर्ट के अनुसार, यह डील संयुक्त राज्य अमेरिका की तीनों सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए है, जो अमेरिकी रक्षा उद्योग और वैश्विक सुरक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.

कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं Lot 18 और Lot 19 जेट्स

कंपनी और F-35 जॉइंट प्रोग्राम ऑफिस के बीच हुए इस समझौते में Lot 18 और Lot 19 के विमान शामिल हैं, और लॉकहीड मार्टिन के अनुसार इन विमानों की डिलीवरी 2026 से शुरू होगी. अमेरिकी रक्षा विभाग (पहले जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहा जाता था) के अनुसार, यह डील कुल $12.5 बिलियन की है. इस कॉन्ट्रैक्ट में कुल 296 विमान शामिल होंगे, जिनमें से हर Lot में 148 विमान होंगे.

डिफेंस विभाग ने जारी किया बयान

डिफेंस विभाग ने बताया कि यह समझौता Lot 18 के उत्पादन और वितरण की शर्तों को अंतिम रूप देता है और इसके साथ ही Lot 19 के 148 विमानों के उत्पादन और वितरण का दायरा जोड़ता है. दिसंबर 2024 में, विभाग ने घोषणा की थी कि Lot 18 के 83 जेट्स अमेरिकी सैन्य बलों को और 62 जेट्स अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को दिए जाएंगे. वहीं, Lot 19 के 69 विमान अमेरिकी सैन्य बलों को और 79 विमान अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को वितरित किए जाएंगे.

दोनों Lots को मिलाकर वितरण इस प्रकार होगा, 210 F-35A (सामान्य टेक-ऑफ और लैंडिंग वाले), 52 F-35B (शॉर्ट टेक-ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वाले), और 34 F-35C (कैरेयर कैपेबल).

चॉन्सी मैकइंटॉश ने कही ये बात

F-35 प्रोग्राम के उपाध्यक्ष और जनरल मैनेजर चॉन्सी मैकइंटॉश ने कहा कि यह ठेका इस बात का प्रमाण है कि F-35 आज उत्पादन में सबसे सक्षम और किफायती फाइटर विमान है. उन्होंने कहा, "हम अपने ग्राहकों का समर्थन करने और F-35 की भूमिका को शक्ति के माध्यम से शांति सुनिश्चित करने में गर्व महसूस कर रहे हैं."