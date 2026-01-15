हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'भारत के हमले से हमें अल्लाह ने बचाया...', ऑपरेशन सिंदूर पर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज रऊफ का कबूलनामा

पाकिस्तान और वहां पनप रहे आतंकी संगठनों में ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की दहशत आज भी नजर आ रही है. लश्कर के कमांडर ने कबूल किया है कि भारतीय सेना का अटैक कितना घातक था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 15 Jan 2026 09:27 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर की दहशत आजतक पाकिस्तान और वहां अपना ठिकाना जमाए आतंकी संगठनों में नजर आता है. इसी ऑपरेशन को लेकर लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने एक सार्वजनिक बयान दिया है. उन्होंने एक सभा में अपने भाषण के दौरान माना कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ा ऑपरेशन था. पूरे कॉम्पलेक्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया था. 

'हमें अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ने हमारी मदद की'
15 जनवरी को मरकज-ए-तैयबा कॉम्पलेक्स में नए ट्रेनड आतंकवादियों के लिए एक पासिंग आउट समारोह का आयोजन किया. इसमें रऊफ के अलावा हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद और लश्कर के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी और अन्य कमांडर शामिल हुए. रऊफ ने इसी दौरान भाषण में कहा, 'भारतीय हमले से हमें अल्लाह ने बचाया. अल्लाह ने हमारी मदद की. उसने कबूला कि पाकिस्तान के पास आखिरी समय तक खुफिया जानकारी थी. 

LeT के हेडक्वार्टर को कर दिया था भारतीय सेना ने तबाह
आतंकी संगठन के कमांडर ने कहा कि 6-7 मई को जो हुआ, वह जगह अब मस्जिद नहीं रही. आज हम वहां बैठ भी नहीं सकते. वह खत्म हो गया है. वह ढह गया है. भारतीय सेना की कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर माने जाने वाले मरकज-ए-तैयबा को पूरी तरह से तबाह कर दिया था. अब इस आतंकी संगठन के कमांडर का बयान भारतीय ऑपरेशन की सटीकता की पुष्टी करता नजर आता है. LeT ने पुष्टी की है कि भारत के ऑपरेशन ने अपने तय टारगेट पर हमला किया था. 

भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की थी. पहलगाम हमले में LeT ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के नाम पर 26 भारतीय नागरिकों को मौत के घाट उतारा था. जांच में पाया गया था कि हमलावरों ने चीन के हथियार और उपकरण का इस्तेमाल किया था. रऊफ का बयान नजरंदाज करने लायक नहीं है, वह LeT आतंकी संगठन का कमांडर है. उसने हमले में मारे गए आतंकियों के जनाजे के दौरान नमाज पढ़ी थी. उस समय कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थीं. 

पहलगाम में हुए था चीनी हथियार का उपयोग
रऊफ ने अपने बयान में माना है कि उन्होंने चीनी हथियार और उपकरण का इस्तेमाल किया था. रऊफ की बातों में लेकिन एक तरह का अहंकार भी नजर आया. उसने कहा है कि पाकिस्तान ने जिहाद के लिए खुली आजादी दी है. वहां आतंकवादियों की भर्ती और ट्रेनिंग दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कई आसान है. उसने कहा कि सरकार ने यह अधिकार दिया है, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं. 

उसने अपने भाषण में भारत विरोधी बयान भी दिया. इसमें कहा कि आतंकवादी समूह एक संस्था की तरह काम करते हैं. उसने चीन की तारीफ करते हुए दावा किया कि बीजिंग ने पहलगाम के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव में पाकिस्तान की मदद की थी. इसी को उसने बुनियाद-ए-मरसूस कहा है. चीन ने भारत से जुड़ी रियल टाइम खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा की थी. रऊफ ने भारत के विमानों को कबाड़ करार देते हुए, चीन के हथियारों की तारीफ करते हुए, उसे वैश्विक स्तर पर मांग वाले हथियार बताया है. 

Published at : 15 Jan 2026 09:17 PM (IST)
Lashkar-e-Taiba OPERATION SINDOOR INDIA-PAKISTAN Commander Hafiz Abdul Rauf
