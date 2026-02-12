हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वएयर इंडिया हादसा AI-171 पर सनसनीखेज दावा, फ्यूल स्विच जानबूझकर बंद किए गए? इटली की रिपोर्ट में पायलट पर शक

एयर इंडिया हादसा AI-171 पर सनसनीखेज दावा, फ्यूल स्विच जानबूझकर बंद किए गए? इटली की रिपोर्ट में पायलट पर शक

AI171 Crash: एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 के अहमदाबाद में हुए भीषण हादसे को लेकर इटली के अखबार ने सनसनीखेज दावा किया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 Feb 2026 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

AI171 Crash: एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 के भीषण हादसे को लेकर इटली के मशहूर अखबार कोरिएरे डेला सेरा ने बड़ा दावा किया है. अखबार के मुताबिक, भारतीय जांच एजेंसियां अपनी आखिरी रिपोर्ट में यह बता सकती हैं कि यह हादसा तब हुआ, जब कॉकपिट में मौजूद एक पायलट ने जानबूझकर फ्यूल स्विच बंद कर दिए थे.

वेस्ट एविएशन एजेंसियों के हवाले से कहा गया है कि जांच में अब तक किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं मिली है. रिपोर्ट के अनुसार, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग से यह भी पता चला है कि किस पायलट ने फ्यूल स्विच बंद किए थे. एयर इंडिया की यह बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी. इस विमान को कैप्टन सुमीत सभरवाल और को-पायलट कैप्टन क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे.

उड़ान भरते ही गिरा विमान

यह हादसा पिछले साल 12 जून को हुआ था, जब विमान उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद गिर गया. इस हादसे में कुल 241 यात्री और क्रू मेंबर मारे गए थे, जबकि 19 लोगों की मौत उस वक्त हुई जब विमान एक मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकरा गया. विमान में सवार 53 लोग ब्रिटिश नागरिक थे. इस हादसे में सिर्फ एक यात्री जिंदा बच पाया, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश है.

'कैप्टन पर जा सकती है जिम्मेदारी'

कोरिएरे डेला सेरा ने मंगलवार (10 फरवरी) को अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी सूत्रों के हवाले से लिखा कि इस हादसे की जिम्मेदारी कैप्टन सुमीत सभरवाल पर डाली जा सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में पता चला कि सबसे पहले बाएं इंजन को बंद किया गया था. चूंकि विमान में कैप्टन हमेशा बाईं सीट पर बैठते हैं, इसलिए शक उन्हीं पर जाता है. इसके बाद दायां इंजन भी बंद हो गया. अखबार ने यह भी लिखा कि जब हादसा हुआ, उस वक्त को-पायलट क्लाइव कुंदर का कंट्रोल स्टिक विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की स्थिति में था, जबकि कैप्टन का कंट्रोल स्टिक स्थिर था.

ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में क्या मिला?

रिपोर्ट के अनुसार, विमान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स से भी शक कैप्टन सुमीत सभरवाल की ओर जाता है. ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता सुनाई देता है, 'तुमने इंजन क्यों बंद कर दिए?' इसके जवाब में दूसरा पायलट कहता है, 'ये मैंने नहीं किया.' इटली के अखबार से बात करने वाले सूत्रों का कहना है कि हादसे की अंतिम रिपोर्ट में मामला थोड़ा नरम शब्दों में लिखा जा सकता है, ताकि भारत में कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो.

एक सूत्र ने कहा, 'अब यह मान लिया गया है कि अगर किसी एक पायलट को जिम्मेदार बताया जाता है, तो उसे एक जरूरी कुर्बानी की तरह देखा जा रहा है.' हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि रिपोर्ट का मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि एविएशन सेक्टर को बेहतर बनाना और हादसों की संख्या कम करना होगा.

पायलटों की सेहत और मानसिक हालत पर भी होगा ज़िक्र

अखबार के मुताबिक, अंतिम रिपोर्ट में पायलटों की शारीरिक और मानसिक सेहत से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र हो सकता है. बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली बातचीत के बाद लिया जाएगा.

कौन कर रहा है जांच?

इस हादसे की जांच भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) कर रही है. इस जांच में अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB), विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE एयरोस्पेस भी शामिल हैं.

साथ ही यह भी कहा गया है कि पश्चिमी देशों की ओर से भारतीय एयरलाइंस की सुरक्षा रेटिंग पर फिर से विचार करने की बात उठ सकती है, जिससे भारत की छवि पर असर पड़ने का खतरा बताया जा रहा है, खासकर तब जब देश एयर ट्रैवल, टूरिज्म और ट्रेड में लगातार निवेश कर रहा है.

Published at : 12 Feb 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Air India Ahmedabad Plane Crash AI171 Crash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मजहब में इजाजत नहीं', वंदे मातरम् पर जारी गाइडलाइंस पर भड़के सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन
'हमारे मजहब में इजाजत नहीं', वंदे मातरम् पर जारी गाइडलाइंस पर भड़के सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज आंधी के साथ बारिश', दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी
'तेज आंधी के साथ बारिश', दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
America: Trump का 'टॉयलेट पेपर' पाकिस्तान ! | Pakistan News | International
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Elections 2026: बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
बांग्लादेश चुनाव में जीतेगी जमात-ए-इस्लामी? पाकिस्तान से इश्क फरमाने वाली पार्टी भारत से क्या चाहती है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मजहब में इजाजत नहीं', वंदे मातरम् पर जारी गाइडलाइंस पर भड़के सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन
'हमारे मजहब में इजाजत नहीं', वंदे मातरम् पर जारी गाइडलाइंस पर भड़के सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज आंधी के साथ बारिश', दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी
'तेज आंधी के साथ बारिश', दिल्ली-यूपी से लेकर पंजाब हरियाणा तक मौसम विभाग की चेतावनी
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच से पहले तिलक वर्मा का बड़ा बयान, पाकिस्तान के यू-टर्न पर जो कहा पढ़िए
बॉलीवुड
Subedaar OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
राजस्थान
राजस्थान सरकार के बजट पर सचिन पायलट बोले- 'विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं'
राजस्थान सरकार के बजट पर सचिन पायलट बोले- 'विद्यार्थियों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं'
जनरल नॉलेज
Pakistan Education Board: भारत में CBSE तो पाकिस्तान में कौन-सा बोर्ड, वहां किस हिसाब से होते हैं एग्जाम?
भारत में CBSE तो पाकिस्तान में कौन-सा बोर्ड, वहां किस हिसाब से होते हैं एग्जाम?
Home Tips
Kitchen Cleaning Tips: ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर
ये हैं किचन के 5 कोने जिन्हें रोज देखते हैं लेकिन साफ नहीं करते, बनते हैं बीमारियों का घर
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget