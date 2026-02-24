'काबुल-कंधार को भी उड़ाने से नहीं हिचकेंगे...' पाकिस्तान ने फिर दी अफगानिस्तान को धमकी

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है. यह तब और ज्यादा बढ़ गई जब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी. हमले में एक ही परिवार के 17 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद से स्थिति और बिगड़ती दिख रही है, मंगलवार (24 फरवरी 2026) शाम को उरघा बॉर्डर समेत कई इलाकों में झड़प शुरू हो गई. इसी बीच पाकिस्तानी सुरक्षा विशेषज्ञ डॉ. कमर चीमा का अफगानिस्तान पर हमले को लेकर आक्रमक और भड़काऊ बयान सामने आया है.

पाक सुरक्षा विशेषज्ञ का क्या कहना?

चीमा ने अपने बयान में कहा, 'पाकिस्तान ने तो बम मारनी ही मारनी है. ईमानदारी से कहूं तो पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल और कंधार भी उड़ाना पड़ गया तो पाकिस्तान हिचकेगा नहीं. पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान हिचकेगा नहीं."

'पाकिस्तान के बर्दाश्त की सीमा खत्म'

पाकिस्तानी सुरक्षा विशेषज्ञ ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा, 'पाकिस्तान की बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी है. अफगानिस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है, वहां जो कुछ भी हो रहा है, वह जो चाहें वह कर सकता है, वो एक मुल्क है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं. हम एक न्यूक्लियर पॉवर देश हैं, हमारे देश में 25 करोड़ लोग रहते हैं, आपको क्या लगता है कि हम उनको आपके रहमो करम के ऊपर ऐसे ही छोड़ देंगे. हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं.'

🚨🔴Mainstream Pakistanis now openly threaten Kabul and Kandahar with nukes.. pic.twitter.com/XrmF7zM5Zs — THE UNKNOWN MAN (@Theunk5555) February 23, 2026

चीमा ने तालिबान को पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बताया और उन पर कड़ी कार्रवाई की बात कही. दावा किया कि तालिबान शासन के बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के पाकिस्तान पर अटैक तेजी से बढ़े हैं. ऐसे में पाकिस्तान को मजबूरन कड़े कदम उठाने होंगे और लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक

अफगानिस्तान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज के मुताबिक,पाकिस्तान ने बीती 22 फरवरी को अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया था. पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने नांगरहार प्रांत के खोग्यानी और गनी खेल जिलों और पतिका प्रांत के बेरमल और अर्गुन जिलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया. जिसमें एक ही परिवार के 16 नागरिकों की मौत का दावा किया गया. पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई और समय आने पर जरूरी और कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है.