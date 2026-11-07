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हिंदी न्यूज़न्यूज़'अंजाम भुगतना होगा...', इंडिगो फ्लाइट में मिला धमकी भरा नोट, लखनऊ जा रहा विमान वापस बेंगलुरु लौटा

'अंजाम भुगतना होगा...', इंडिगो फ्लाइट में मिला धमकी भरा नोट, लखनऊ जा रहा विमान वापस बेंगलुरु लौटा

धमकी भरा नोट मिलने के बाद इंडिगो फ्लाइट को अचानक से बेंगलुरु वापस लौटना पड़ा है. यह फ्लाइट लखनऊ जा रही थी. फ्लाइट की संख्या नंबर 6E 451 है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 08 Nov 2026 12:01 AM (IST)
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सुरक्षा संबंधी खतरे को देखते हुए, बेंगलुरु से लखनऊ जा रही इंडिगो फ्लाइट को अचानक से दोबारा बेंगलुरु भेजना पड़ा है. इसकी वजह विमान के अंदर मिला एक नोट है, जिसमें लिखा है कि अगर नजरंदाज किया गया तो अंजाम भुगतना होगा. 

एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा है कि शनिवार को बेंगलुरु से लखनऊ जा रही इंडिगो की उड़ान कुछ देर बाद वापस लौट आई. विमान को सुरक्षा संबंधी खतरे की सूचना मिलने के बाद यह प्रक्रिया की गई. पायलटों ने तय मानकों के तहत विमान को वापस मोड़ने का फैसला किया. साथ ही संबंधित अधिकारियों को सूचित किया.  6E 451 नंबर की यह उड़ान बेंगलुरु-लखनऊ रूट पर संचालित होने वाली थी.

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इंडिगो ने की घटना की पुष्टी

मामला उस समय का है, जब क्रू ने संबंधित अधिकारियों का जानकारी दी कि पायलटों ने बेंगलुरु वापस लौटने का फैसला किया. शनिवार को जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, इंडिगो ने इस घटना की पुष्टी की. बताया कि वापस लौटने का फैसला एहतियात तौर पर लिया गया. इससे विमान में सवार सभी लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित की जा सके. 

एयरलाइन प्रवक्ता ने कहा है कि 7 नवंबर 2026 को बेंगलुरु से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 451 में एक सुरक्षा के खतरे की सूचना मिली थी.

फ्लाइट में मिले नोट में क्या लिखा था? 

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, विमान को टॉयलेट में हाथ से लिखा नोट मिला. इसमें विमान को हाईजैक करने की धमकी दी गई. फ्लाइट में 178 यात्री सवार थे. शाम 5.50 बजे फ्लाइट बेंगलुरु से रवाना हुई थी. नोट में लिखा था कि यह विमान साढ़े 6 बजे हाईजैक होने वाला है. इसे नजरंदाज किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा. पायलट ने इसके बाद एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी. एहतियात के तौर पर विमान को वापस बेंगलुरु लाया गया. विमान के उतरने के बाद सभी यात्रियों को नीचे उतारा गया. सुरक्षाकर्मियों ने विमान की गहन जांच की. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 07 Nov 2026 11:38 PM (IST)
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