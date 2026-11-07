ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारिजिजू ने राहुल गांधी को फिर दी नसीहत, कहा- 'मजबूत विपक्ष जरूरी वरना...'

रिजिजू ने राहुल गांधी को फिर दी नसीहत, कहा- 'मजबूत विपक्ष जरूरी वरना...'

4 नवंबर को राहुल गांधी को नसीहत देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पोस्ट शेयर किया था. इसमें उन्होंने नसीहत दी थी कि भारत में मजबूत विपक्ष होना अच्छा है. अब इस पोस्ट को फिर रिपोस्ट किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Nov 2026 11:21 PM (IST)
Preferred Sources

तीन दिन पहले यानी 4 नवंबर को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत देते हुए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पोस्ट किया था. जिस पर अब उन्होंने फिर से प्रतिक्रिया दी है. इसमें उन्होंने स्पष्टीकरण देने के भाव से कहा कि इसे नकारात्मक रूप से न लें. मैं एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के नाते, न कि दुश्मन के तौर पर एक मित्रवत सलाह दे रहा हूं. 

रिजिजू ने आगे कहा कि भारत के लिए मजबूत विपक्ष होना अच्छा है. देश को वाजपेयी, आडवाणी, सुषमा और जेटली जी जैसे परिपक्व विपक्ष के नेताओं की जरूरत है. वरना कांग्रेस कमजोर होती जाएगी. बार-बार वोट चोरी जैसे बेबुनियाद आरोप लगाती रहेगी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
ईरानी राजदूत ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, याद दिलाए भारत-ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते
ईरानी राजदूत ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, याद दिलाए भारत-ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते
इंडिया
'बिना सहमति न दें मंजूरी', तमिलनाडु CM विजय ने PM मोदी को लिखा लेटर, की ये बड़ी मांग
'बिना सहमति न दें मंजूरी', तमिलनाडु CM विजय ने PM मोदी को लिखा लेटर, की ये बड़ी मांग
इंडिया
'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना
'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना
इंडिया
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार

राहुल गांधी को दी थी रिजिजू ने नसीहत

रिजिजू का यह पोस्ट उस पोस्ट के रिपोस्ट पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी ये कदम उठाएं तो कांग्रेस पार्टी अधिक सांसद जिता सकती है. इस पोस्ट में रिजिजू ने कहा था कि भारत में ज्यादा समय बिताएं और बार-बार चुपचाप विदेश यात्राओं पर जानें से बचें. सीनियर्स का सम्मान करें. उनसे बहुमूल्य सीख लें. जैसा की भारतीय परंपरा रही है. 

इसके आगे उन्होंने कहा था कि भारत भारत-विरोधी लोगों से न मिलें. उनके एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करें. भाजपा, RSS और मोदी के प्रति गहरी नफरत को खत्म करें. भाजपा को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानें, दुश्मन नहीं. 

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि संसद को अधिक गंभीरता से लें. अपने सांसदों को बहसों और चर्चाओं में हिस्सा लेने दें. भारत के संविधान का सम्मान करें और संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें. कांग्रेस पार्टी को एक लोकतांत्रिक दल के रूप में काम करने दें. परिवारवादी राजनीति को खत्म करें.

PM को बहस की चुनौती देने पर रिजिजू ने किया था पलटवार

4 नवंबर की पोस्ट में किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी को राहुल गांधी की तरफ से बहस का चैलेंज देते हुए एक वीडियो शेयर किया था. इसमें कांग्रेस पार्टी संसद का बॉयकॉट करते देखे जा सकती है. इसी पर रिजिजू ने कहा था कि संसद बहस और चर्चा की जगह है. लेकिन जो लोग लोकतंत्र, बहस और चर्चा में विश्वास नहीं रखते, वे ही अब बहस की बात कर रहे हैं. राहुल के बयान के जवाब में किरेन रिजिजू ने इस वीडियो को शेयर कर, तंज कसा था और सदन में बहस करने की ओर इशारा किया था. अब इसी पर फिर से रिजिजू ने पोस्ट करते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
Twitter: https://x.com/kartiksamadhiya
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/kartik-sagar-samadhiya-01327b410/
Read More
Published at : 07 Nov 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi Kiren Rijiju BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरानी राजदूत ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, याद दिलाए भारत-ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते
ईरानी राजदूत ने दी दिवाली की शुभकामनाएं, याद दिलाए भारत-ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते
इंडिया
'बिना सहमति न दें मंजूरी', तमिलनाडु CM विजय ने PM मोदी को लिखा लेटर, की ये बड़ी मांग
'बिना सहमति न दें मंजूरी', तमिलनाडु CM विजय ने PM मोदी को लिखा लेटर, की ये बड़ी मांग
इंडिया
'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना
'विदेश टूलकिट बनकर सोच रहे देश तोड़ देंगे तो सुन लें...', नितिन नवीन का राहुल पर निशाना
इंडिया
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
'कांग्रेस के दिल में तब भी बाबर आज भी बाबर', सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हिंद महासागर में खतरे की घंटी! चीन ने उतारे 400 से ज्यादा वॉरशिप, बढ़ाई भारत-अमेरिका की टेंशन
हिंद महासागर में खतरे की घंटी! चीन ने उतारे 400 से ज्यादा वॉरशिप, बढ़ाई भारत-अमेरिका की टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर दान चोरी पर फिर घिरेगी BJP? अखिलेश बोले- अयोध्या की पांचों सीटें जीतेंगे
राम मंदिर दान चोरी पर फिर घिरेगी BJP? अखिलेश बोले- अयोध्या की पांचों सीटें जीतेंगे
बॉलीवुड
इन बॉलीवुड फिल्मों की दिवाली है बेहद यादगार, हर सीन है अपने आप में खास
इन बॉलीवुड फिल्मों की दिवाली है बेहद यादगार, हर सीन है अपने आप में खास
क्रिकेट
'भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ', वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी के लिए जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए
‘भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ‘, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी के लिए जो कहा, आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
कोच्चि में CJP के प्रोटेस्ट पर बोले शशि थरूर- ‘हम लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं उन्हें...’
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
महाराष्ट्र: शरद पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, उद्धव ठाकरे कल करेंगे मुलाकात
शिक्षा
J&K Bank Recruitment 2026: जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
जम्मू कश्मीर बैंक में 1397 पदों पर निकली भर्ती, 26 नवंबर तक करें आवेदन 
एग्रीकल्चर
Cattle Deworming: दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
दुधारू पशुओं को साल में कितनी बार देनी चाहिए कीड़े मारने की दवा?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget