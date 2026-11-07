रिजिजू ने राहुल गांधी को फिर दी नसीहत, कहा- 'मजबूत विपक्ष जरूरी वरना...'

तीन दिन पहले यानी 4 नवंबर को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नसीहत देते हुए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पोस्ट किया था. जिस पर अब उन्होंने फिर से प्रतिक्रिया दी है. इसमें उन्होंने स्पष्टीकरण देने के भाव से कहा कि इसे नकारात्मक रूप से न लें. मैं एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के नाते, न कि दुश्मन के तौर पर एक मित्रवत सलाह दे रहा हूं.

रिजिजू ने आगे कहा कि भारत के लिए मजबूत विपक्ष होना अच्छा है. देश को वाजपेयी, आडवाणी, सुषमा और जेटली जी जैसे परिपक्व विपक्ष के नेताओं की जरूरत है. वरना कांग्रेस कमजोर होती जाएगी. बार-बार वोट चोरी जैसे बेबुनियाद आरोप लगाती रहेगी.

Congress Party can win more MPs if Rahul Gandhi ji can do these: 1. Spend more time in India and avoid secret foreign vacations frequently. 2. Respect seniors and gain valuable wisdom from the elders, which is Indian tradition. 3. Do not meet Anti-India people and stop promoting their agenda. 4. End deep hatred against BJP, RSS & Modi Ji. Treat BJP as political opponent, not enemy. 5. Take Parliament more seriously and let MPs take part in debates & discussion. 6. Respect Constitution of India, and honour Constitutional Institutions. 7. Allow Congress party to function as a democratic party and smash dynastic politics. — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 4, 2026

राहुल गांधी को दी थी रिजिजू ने नसीहत

रिजिजू का यह पोस्ट उस पोस्ट के रिपोस्ट पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जी ये कदम उठाएं तो कांग्रेस पार्टी अधिक सांसद जिता सकती है. इस पोस्ट में रिजिजू ने कहा था कि भारत में ज्यादा समय बिताएं और बार-बार चुपचाप विदेश यात्राओं पर जानें से बचें. सीनियर्स का सम्मान करें. उनसे बहुमूल्य सीख लें. जैसा की भारतीय परंपरा रही है.

इसके आगे उन्होंने कहा था कि भारत भारत-विरोधी लोगों से न मिलें. उनके एजेंडे को बढ़ावा देना बंद करें. भाजपा, RSS और मोदी के प्रति गहरी नफरत को खत्म करें. भाजपा को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानें, दुश्मन नहीं.

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि संसद को अधिक गंभीरता से लें. अपने सांसदों को बहसों और चर्चाओं में हिस्सा लेने दें. भारत के संविधान का सम्मान करें और संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें. कांग्रेस पार्टी को एक लोकतांत्रिक दल के रूप में काम करने दें. परिवारवादी राजनीति को खत्म करें.

PM को बहस की चुनौती देने पर रिजिजू ने किया था पलटवार

4 नवंबर की पोस्ट में किरेन रिजिजू ने पीएम मोदी को राहुल गांधी की तरफ से बहस का चैलेंज देते हुए एक वीडियो शेयर किया था. इसमें कांग्रेस पार्टी संसद का बॉयकॉट करते देखे जा सकती है. इसी पर रिजिजू ने कहा था कि संसद बहस और चर्चा की जगह है. लेकिन जो लोग लोकतंत्र, बहस और चर्चा में विश्वास नहीं रखते, वे ही अब बहस की बात कर रहे हैं. राहुल के बयान के जवाब में किरेन रिजिजू ने इस वीडियो को शेयर कर, तंज कसा था और सदन में बहस करने की ओर इशारा किया था. अब इसी पर फिर से रिजिजू ने पोस्ट करते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा है.