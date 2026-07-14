'90 फीसदी खत्म...', ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई को लेकर किया चौंकाने वाला दावा, ईरान को झटका!

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हिंदी न्यूज़न्यूज़'90 फीसदी खत्म...', अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई को लेकर किया चौंकाने वाला दावा, ईरान को झटका!

'90 फीसदी खत्म...', अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई को लेकर किया चौंकाने वाला दावा, ईरान को झटका!

US Iran War: अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर घातक हमला किया है. इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोजतबा खामेनेई को लेकर दावा किया है कि वह 90 फीसदी खत्म हो चुके हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 14 Jul 2026 08:16 AM (IST)
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अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर घातक अटैक करके भारी नुकसान पहुंचाया है. ईरान ने भी उसे करारा जवाब देते हुए कई खाड़ी देशों पर हमला किया है. उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है. इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचा है. ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई को लेकर कहा कि वे 90 फीसदी खत्म हो चुके हैं.

ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है. साथ ही उसके कई बड़े सैन्य कमांडर मारे गए हैं. 'फॉक्स न्यूज' को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'उनके पास अब न नौसेना है, न वायुसेना. सब कुछ खत्म हो गया है. उनकी एंटी-एयरक्राफ्ट क्षमता भी खत्म हो चुकी है. उनके सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं. उनके सबसे अच्छे नेता अब नहीं रहे.'

मोजतबा खामेनेई को लेकर ट्रंप का दावा

इसी दौरान ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता के परिवार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि खामेनेई चले गए हैं. ट्रंप ने इसके बाद दावा किया कि उनका बेटा (मोजतबा खामेनेई) 90 प्रतिशत खत्म हो चुका है. अहम बात यह भी है कि मोजतबा 28 फरवरी के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. दावा किया गया था कि वे अमेरिका के हमले में घायल हो गए थे.

संयुक्त राष्ट्र पहुंचा ईरान

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर पर सहमति बनी थी, लेकिन फिर सीजफायर तोड़ दिया गया. ईरान ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया है. ईरान के राजदूत इरावाणी ने कहा कि इस्लामाबाद MoU पर हस्ताक्षर होने के बाद से, अमेरिका न केवल अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है, उसने सक्रिय और व्यवस्थित रूप से इसके मूल आधारों को भी कमजोर किया है.

यह भी पढ़ें : हॉर्मुज में तबाही! ईरान ने UAE के दो ऑयल टैंकरों पर किया घातक हमला, एक भारतीय शख्स की मौत

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 14 Jul 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Mojtaba Khamenei US Iran War IRAN
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