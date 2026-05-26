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हिंदी न्यूज़न्यूज़KARNATAKA ELECTIONS:कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव की चर्चा के बीच हाईकमान एक्टिव, दिल्ली में चली लंबी बैठक

KARNATAKA ELECTIONS:कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व बदलाव की चर्चा के बीच हाईकमान एक्टिव, दिल्ली में चली लंबी बैठक

दिल्ली में हुई अहम बैठक में उम्मीदवारों के नामों के साथ-साथ नेतृत्व बदलाव और मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी चर्चा होने की अटकलें हैं. खरगे, राहुल गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धरमैया व डीके शिवकुमार के साथ करीब दो घंटे तक रणनीति बनाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 26 May 2026 06:47 PM (IST)
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कर्नाटक की राजनीति में हलचल तेज नजर आ रही है. मुख्यमंत्री पद में बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में अहम बैठक की. इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और राज्य के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बताया जा रहा है कि बैठक का मुख्य फोकस राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के लिए उम्मीदवार तय करना था. कांग्रेस अध्यक्ष  मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हुई इस बैठक में Rahul Gandhi, Randeep Surjewala और K. C. Venugopal भी शामिल रहे.

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी मुख्यालय में करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई. कर्नाटक से राज्यसभा की चार सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से कांग्रेस को तीन सीटें जीतने की उम्मीद है, जबकि एक सीट भाजपा के खाते में जा सकती है.

माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक बार फिर कर्नाटक से राज्यसभा भेजा जा सकता है. इसके अलावा डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश का नाम भी चर्चा में बताया जा रहा है. कांग्रेस किसी महिला उम्मीदवार या पिछड़े वर्ग के नेता को भी मौका दे सकती है.

बैठक में विधान परिषद चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई गई. विधानसभा में मजबूत संख्या बल होने की वजह से कांग्रेस को सात में से चार सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है. इधर, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं. सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद से राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें तेज हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद को लेकर बदलाव हो सकता है.

डीके शिवकुमार के समर्थकों का दावा है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला तय हुआ था. वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया साफ कर चुके हैं कि वह अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. हालांकि डीके शिवकुमार लगातार यही कह रहे हैं कि वह पार्टी हाईकमान के फैसले का सम्मान करेंगे और आगे क्या होगा, इसका फैसला समय आने पर सामने आएगा.

 
Published at : 26 May 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Siddaramaiah RAHUL GANDHI CONGRESS MALLIKARJUN KHADKE
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