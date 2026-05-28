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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुस्लिमों ने बकरीद पर की गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित करने की मांग, जानें क्या है पूरा माजरा

मुस्लिमों ने बकरीद पर की गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित करने की मांग, जानें क्या है पूरा माजरा

तेलंगाना में बकरीद के जश्न के दौरान एक अनोखी अपील सामने आई. मुस्लिमों ने हाथों में तख्तियां लेकर एक रैली निकाली और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 May 2026 03:51 PM (IST)
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तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में बकरीद के जश्न के दौरान एक अनोखी अपील सामने आई है. मुस्लिम संगठनों के सदस्यों ने इकट्ठा होकर तख्तियां (placards) दिखाईं, जिनमें मांग की गई थी कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए. सिरसिला शहर में हुए इस प्रदर्शन ने स्थानीय निवासियों और वहां से गुजरने वाले लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि त्योहार के इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में साइनबोर्ड ले रखे थे.

इस जमावड़े से जुड़े धार्मिक नेताओं, समुदाय के सदस्यों और आयोजकों ने कहा कि इस मांग का मकसद सद्भाव को बढ़ावा देना, गाय से जुड़ी भावनाओं का सम्मान करना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का संदेश देना था. कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर केंद्र सरकार से अपील की गई थी कि वे गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने पर विचार करें. बकरीद के दौरान इस तरह के अभियान की अनोखी प्रकृति ने लोगों में काफी उत्सुकता जगाई और यह जल्द ही इलाके में चर्चा का विषय बन गया.

जन जागरूकता के लिए प्रदर्शन
कार्यक्रम में मौजूद लोगों के अनुसार इस पहल का आयोजन समुदायों के बीच एकता और आपसी समझ को उजागर करने के लिए किया गया था. कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति सम्मान को टकराव के बजाय बातचीत और जन जागरूकता के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए. कार्यक्रम समाप्त होने के तुरंत बाद इस आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिससे इस अपील पर और अधिक लोगों का ध्यान गया. 

कई लोगों ने प्रदर्शन के समय को लेकर हैरानी जताई, क्योंकि यह मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बकरीद के मौके पर किया गया था. वहीं, कुछ लोगों ने इस आयोजन को सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर चर्चा शुरू करने के एक प्रयास के रूप में देखा.

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग
प्रतीकात्मक मांगों वाले सार्वजनिक प्रदर्शन अक्सर इसलिए ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनसे सामाजिक और राजनीतिक संदेश जुड़े होते हैं. इस मामले में, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग का विशेष महत्व था, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में इस विषय से जुड़ी व्यापक बहसें और भावनात्मक भावनाएं मौजूद हैं. पर्यवेक्षकों ने गौर किया कि यह आयोजन इसलिए भी खास था, क्योंकि यह संदेश मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की ओर से एक बड़े धार्मिक त्योहार के दौरान दिया गया था.

स्थानीय अधिकारियों ने इस जमावड़े पर नजर रखी और कार्यक्रम के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली. प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनी सार्वजनिक अपील पूरी करने और वहां से चले जाने के बाद यह कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया. हालांकि इस मांग पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस प्रदर्शन ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगहों पर चर्चा छेड़ दी है. इस घटना ने एक बार फिर यह उजागर किया है कि किस तरह सार्वजनिक कार्यक्रम और उत्सव अब पारंपरिक समारोहों तक ही सीमित न रहकर, समुदायों के लिए व्यापक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के मंच बनते जा रहे हैं.

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Published at : 28 May 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Muslim Cow TELANGANA Eid Ul Adha 2026
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