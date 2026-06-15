US के साथ डील के बाद तुर्की-इराक और इजिप्ट को ईरान का फोन, बताया- ट्रंप के सामने क्या रखी शर्त

अमेरिका से शांति समझौते के बाद तुर्की-इराक और इजिप्ट को ईरान ने फोन लगाया है. इस दौरान तेहरान ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने किस तरह की शर्तें रखी गई है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने टेलीग्राम अकाउंट के मुताबिक, तुर्की, इराकी और मिस्र के विदेश मंत्रियों से अलग-अलग बातचीत में कहा है कि लेबनान पर इजरायली हमलों को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए. युद्ध खत्म करने के लिए फ्रेमवर्क समझौते को लागू करने की जिम्मेदारी अमेरिका की है. उन्होंने अपने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में डील पक्की करने की कोशिशों में समर्थन के लिए तुर्की, इराक और मिस्र का धन्यवाद भी किया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने किया डील का स्वागत, दोनों देशों के इस कदम की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर बनी समझ का स्वागत किया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस कदम की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'मैं अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए बनी समझ का स्वागत करता हूं. इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ और कई देशों में लोगों की जान गई है.'

बयान में पीएम ने शांति की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा, 'नई समझ के प्रभावी क्रियान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होने की उम्मीद है. साथ ही यह समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही और वैश्विक व्यापार को सुरक्षित बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा. भारत के प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों पक्षों के बीच शेष मुद्दों पर होने वाली बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी और अंततः एक स्थायी तथा व्यापक समझौते तक पहुंचा जाएगा.'

यह भी पढ़ें:- Explained: 370 की बिरयानी के बदले जिस्म, 'तुम्हारे पीरियड्स चल रहे' जैसे सवाल.. फिर कहना- मजाक था! क्या है कैजुअल सेक्सिज्म?

ट्रंप से मिलने की कोशिशों में जुटे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू

इजरायल के अधिकारी के हवाले से NBC News ने जानकारी दी कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति की तरफ से कल रात घोषित ईरान डील पर चर्चा करने के लिए ट्रंप से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं. नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं. इससे पहले सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि नेतन्याहू जी7 समिट के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें PAF Aircraft Crashed: पाकिस्तान में PAF का ट्रेनिंग विमान क्रैश! हादसे में दो की मौत, दो राहगीर घायल