NTA ने निकाली 4 सीनियर जनरल मैनेजर पद पर भर्ती, 16 यंग प्रोफेशनल्स की होगी नियुक्ति

CJP के प्रोटेस्ट के बीच मोदी सरकार एक्टिव है. अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने अपने असाइनमेंट को मजबूत करने के लिए चार सीनियर जनरल मैनेजर पदों पर भर्ती शुरू की है. इनमें परीक्षा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, निगरानी और शैक्षिक शोध जैसे अहम काम शामिल होंगे.

इसके साथ ही UPSC के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स की भी पहली बार नियुक्ति की जा रही है. यह कदम हाई-लेवल समिति की सिफारिशों के अनुसार NTA की परीक्षा प्रणाली को और मजबूत, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने की दिशा में उठाया गया है. जिस राधाकृष्ण कमेटी को इसमें कोट किया गया है वो 2024 में अक्टूबर में सामने आ चुकी थी.

कमेटी ने कहा था कि 2025 से सुझावों को लागू किया जाए, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में रखने के बाद अब उसी को रिकमेंडेशन बनाने के कदम लिया जा रहा है.

प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए सीनियर प्रोफेशनल पदों को नोटिफाई किया

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UPSC प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए सीनियर प्रोफेशनल पदों को नोटिफाई किया है. साथ ही यंग प्रोफेशनल्स को काम पर रखा. प्रो. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट्स की हाई-लेवल कमिटी की सिफारिशों के अनुसार इंस्टीट्यूशनल मजबूती की दिशा में इस कदम को उठाया गया है.

कॉन्ट्रैक्ट में चार जनरल मैनेजर पद, इनका टर्म अगले तीन साल रहेगा, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं. इनके अलावा जनरल मैनेजर, असेसमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइकोमेट्रिक्स, NTA के एकेडमिक और मेजरमेंट-साइंस फंक्शन को हेड करेंगे. इनकी जिम्मेदारी आइटम बैंक, नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी, इक्वेटिंग और कैलिब्रेशन प्रोसीजर, और कंप्यूटर-एडेप्टिव टेस्टिंग और AI-असिस्टेड असेसमेंट पर पायलट की होगी.

इस पोस्ट के लिए साइकोमेट्रिक्स, एजुकेशनल मेजरमेंट, स्टैटिस्टिक्स या इससे जुड़े किसी डिसिप्लिन में डॉक्टरेट की डिग्री, कम से कम बारह साल का पोस्ट-डॉक्टरल एक्सपीरियंस और किसी नेशनल या इंटरनेशनल टेस्टिंग ऑर्गनाइजेशन में सीनियर लीडरशिप लेवल पर कम से कम पांच साल का एक्सपीरियंस जरूरी है.

इसमें जनरल मैनेजर जो अपॉइंट किए जाएंगे, उनका काम टेस्ट सेंटर नेटवर्क और ऑपरेशंस, एनटीए के देशभर में फैले टेस्ट सेंटर फुट प्रिंट को लीड करेंगे. यह पांच सौ से ज्यादा शहरों और कुछ चुने हुए इंटरनेशनल सेंटर्स में फैला होगा. इनकी जिम्मेदारी एम्पैनलमेंट स्टैंडर्ड्स, कैपेसिटी प्लानिंग, सेंटर क्वालिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी, हाइजीन और अमेनिटीज, एग्जाम डे ऑपरेशंस और स्टेट-डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन की होगी. इस पोस्ट के जरिए कम से कम दो सौ लोकेशन्स के एक बड़े मल्टी साइट नेटवर्क में सीनियर ऑपरेशंस लीडरशिप एक्सपीरियंस जरूरी है.

साइबर सिक्योरिटी फंक्शन को हेड करेंगे जनरल मैनेजर

जनरल मैनेजर एजेंसी के साइबर सिक्योरिटी फंक्शन को हेड करेंगे. सभी एनटीए सिस्टम, एप्लिकेशन, नेटवर्क और डेटा सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होंगे. इस पद पर डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट, 2023, इन्फॉर्मेंशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के निर्देशों का पालन करने और 24 घंटे चलनेवाले सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर को चलाने की खास जिम्मेदारी होगी.

इस पद के लिए इन्फोर्मेंशन एक्सपीरियंस होना चाहिए. इसमें कम से कम पांच साल की सीनियर लीडरशिप लेवल पर और सीआईएएसपी, सीआईएसएम, सीआईएसए या इसके बराबर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जरूरी है. जनरल मैनेजर, विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक, एनटीए के इंटरनल विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फोरेंसिक फंक्शन को हेड करेंगे.