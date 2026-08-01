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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'युवाओं ने भारत को स्टार्टअप का हब बनाया', मैसूर में बोले पीएम मोदी

'युवाओं ने भारत को स्टार्टअप का हब बनाया', मैसूर में बोले पीएम मोदी

पीएम मोदी ने बताया कि कैसे भारत के युवा स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इनोवेशन, सेमीकंडक्टर, एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में देश की तरक्की को बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 01 Aug 2026 07:33 PM (IST)
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने देश के युवाओं पर जोर दिया. पीएम मोदी ने बताया कि कैसे भारत के युवा स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इनोवेशन, सेमीकंडक्टर, एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में देश की तरक्की को बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि युवा भारतीयों की ताकत, हुनर और उम्मीदें देश को ग्लोबल इनोवेशन लीडर बनाने की दिशा में आगे ले जा रही हैं.  

विवेकानंद युवाओं की शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे: नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे. उन्होंने कहा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं. लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामों की जंजीरों में जकड़े थे. उस दौर से अबतक भारत के युवाओं ने एक लंबी यात्रा तय की. भारत का जो युवा कभी जंजीरों में से था. आज आगे बढ़ रहा है. युवाओं की वजह से भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है. ये भारत के युवाओं की वजह से ही हुआ है.  युवाओं ने AI, सेमीकंडक्टर और टेक में अपना योगदान दिया है. कुछ दिन पहले युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंचा है.

व्यक्ति से विभूति का निर्माण एक दिन में नहीं होता: नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी ने मैसूर में कहा कि कुछ देर पहले मैं उस भवन में भी गया था, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने समय बिताया था. आज हम उनकी परंपरा को विस्तार दे रहे हैं. व्यक्ति से विभूति का निर्माण एक दिन में नहीं होता. इसके लिए अनगिनत योगदान देना होता है. लेकिन तप के समय महान विभूति को पहचानना अहम है. आप सब जानते हैं मेरी यात्रा जहां से शुरू हुई उसमें रामकृष्ण मिशन का बहुत अहम योगदान है. मैं 3 महीने पहले हावड़ा में बेलूर मठ गया था. वहां भी मैंने मठ के गुरुओं का आशीर्वाद लिया.

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 01 Aug 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
Swami Vivekananda Mysuru NARENDRA MODI
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