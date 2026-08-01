‘आज मेरा बर्थडे है, मुझे माफ कर...’, विवादित बोल के बाद बोली नाबालिग लड़की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद विवादों में आई नाबालिग पहली बार मीडिया के सामने आई है. नाबालिग ने एक बार फिर हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा. उसने दावा किया कि उस पर माफी मांगने का किसी का दबाव नहीं था और अब उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं.

आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद विवादों में आई नाबालिग लड़की ने एबीपी न्यूज खास बात करते हुए कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और पीएम मोदी ने मुझे माफ कर मुझे मेरे जन्मदिन का तोहफा दिया है. नाबालिग ने कहा, 'मुझे नहीं पता था कि मामला इतना बढ़ जाएगा. मैं बहुत शर्मिंदा हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैंने किसी के दबाव में माफी नहीं मांगी है, मैने दिल से माफी मांगी है.'

क्या बोली नाबालिग?

मीडिया के सामने आई नाबालिग ने बताया कि वह अपने जन्मदिन पर अपनी दोस्त के साथ दिल्ली के कनॉट प्लेस कपड़े खरीदने गई थी. वहां मौजूद कुछ यूट्यूबर और अन्य लोगों ने उससे भी कुछ बोलने के लिए कहा, जिसके बाद उसने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया. नाबालिग का कहना है कि बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अगले ही दिन माफी मांग ली थी.

'डरी हुई हूं,लगातार धमकियां मिल रहीं'

लड़की ने कहा कि इस समय वह बेहद डरी हुई है. उसके मुताबिक उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, लोग उसके घर तक पहुंच रहे हैं और पुलिस भी घर आ रही है. उसने बताया कि वह फ्रीलांस पढ़ाई कर रही है और आगे अपने जीवन में अच्छा काम करना चाहती है. नाबालिग ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी ने उस पर माफी मांगने का दबाव नहीं बनाया, बल्कि उसने अपनी इच्छा से माफी मांगी.

नाबालिग ने PM मोदी को दिया धन्यवाद

नाबालिग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें माफ कर दिया गया है और वह इसे अपने जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा मानती है. साथ ही उसने सोशल मीडिया को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाना चाहिए.

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चर्चा का विषय बना मामला

लड़की की मां ने कहा कि वह सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती और उसे इस पूरे विवाद की गंभीरता का अंदाजा नहीं था. उसने सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और प्रशासन से ऐसी जगह उपलब्ध कराने की अपील की, जहां वह और उसका परिवार सुरक्षित महसूस कर सके. फिलहाल इस पूरे मामले पर उसकी सफाई और माफी का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर यह मामला चर्चा में है.

नाबालिग के वकील ने बताया कि लड़की माइनर है, वो किसी भी पार्लर में काम नहीं करती है,, एफआईआर में उसका नाम रुचिका सिंह जब कि उसका ये नाम भी नहीं है, मेरे हिसाब से FIR करने से पहले जांच सही से नहीं की गई है.'

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