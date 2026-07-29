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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी पर BJP का पलटवार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों का दिया जवाब

राहुल गांधी पर BJP का पलटवार, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों का दिया जवाब

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि आप देख रहे हैं, सुबह से ही वार पलटवार चल रहा है. इसीलिए देर रात मीडिया से बात करनी पड़ रही है. जो चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए थी, वो बाहर हो रही है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Jul 2026 08:50 PM (IST)
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BJP Vs Congress: राहुल गांधी की तरफ से बुधवार (29 जुलाई) को संसद में अमित शाह को लेकर दिए बयान के बाद सियासत गरमा गई है. बीजेपी उन पर बिफर सी गई है. शाम 6 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोबारा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनपर पलटवार किया है. इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया था. 

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि आप देख रहे हैं, सुबह से ही वार पलटवार चल रहा है. इसीलिए देर रात मीडिया से बात करनी पड़ रही है. आज 6 बजे उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. जो चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए थी, वो राहुल गांधी की बर्ताव के चलते बाहर हो रही है. 

राहुल गांधी लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे: संबित पात्रा

संबित पात्रा ने कहा कि आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से लोगों को तथ्यों से भटकाने की कोशिश की है. इसके अलावा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो आरएसएस और बीजेपी पर माफी नहीं मांगते हैं. इसी पर बीजेपी सांसद ने कहा कि वो यहां माफी नहीं मांगते हैं. वो अदालत में माफी मांगते हैं. यह आपका कैरेक्टर है कि आप माफी मांगते हैं, कोर्ट में मांगते हैं. 

गोलपोस्ट चेंज करना कोई राहुल से सीखे: संबित पात्रा

बीजेपी सांसद ने कहा,  'गोलपोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी से सीखे. राहुल गांधी ने आज सदन में कहा था कि स्टूडेंट पर शूटिंग हुई. यानी गोली चलाई गई और इसका आदेश गृहमंत्री अमित शाह ने दिया. बीजेपी के सभी नेताओं ने, जिनमें जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल, किरेन रिजिजू और थोड़ी देर पहले हमारी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है. कोई फायरिंग नहीं हुई है. यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है. कोई कारतूस है, तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच हो तो आप दिखाइए.' 

उन्होंने कहा, 'ये जो गोलपोस्ट चेंज करने की आदत है, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है. जिस समय भीड़ होती है, प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोकल एसडीएम मौजूद होता है, सब डिविजन मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर होती है कि तत्काल क्या एक्शन लेना है. इस दौरान कितनी फोर्स का उपयोग करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसका निर्णय एसडीएम वहीं के वहीं लेगा. तो राहुल गांधी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृहमंत्री के अंतर्गत आती है, उसका मतलब यह नहीं है कि गृहमंत्री जी एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है, वहां वो ऑर्डर दे रहे हैं.' 

बीजेपी सांसद ने कहा, 'आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैंने देखा कि गृहमंत्री जी लगातार पुलिस वालों से फोन पर बात कर रहे थे. जितेंद्र सिंह  जी से बात कर  रहे थे. कैसे देखा? आप गृहमंत्री जी के कार्यालय के ऑफिस में बैठे थे. राहुल गांधी ने सुषमा स्वराज और मनोहर पर्रिकर पर राफेल को लेकर झूठ बोला था कि पर्रिकर ने उनसे ऐसा कहा था. किसी विषय को लेकर सुषमा स्वराज ने ऐसा कहा था. बाद में सारी बातें झूठी थी. अब गृहमंत्री जी को लेकर कह रहे हैं. तो कहां देखा? सदन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. बता दिजिए  कि गृहमंत्री पुलिस वालों से कहां बात कर रहे थे, और कौनसे पुलिस वालों से बात कर रहे थे.'

पॉलिटिकल मायलेज लेना चाहते हैं राहुल गांधी: संबित पात्रा

संबित पात्रा ने कहा, 'इसके अलावा उन्होंने जो बच्चों को जस्टिस या न्याय देने की बात कही है. उसपर बीजेपी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि हो क्या रहा है. दो पक्ष हैं. एक पक्ष राजनीतिक लाभ लेना चाहता है. कांग्रेस क्रेडिट चोरी कर रही है. सीजेपी के प्रोटेस्ट को अपना बताने की कोशिश कर रही है. उन्होंने तो आंदोलन समाप्त कर दिया. सरकार और प्रदर्शनकारियों में समझौता हो गया. हमारा क्या होगा. हमें राजनीतिक फायदा कैसे मिलेगा. तो चलो कुछ मुद्दे उठाकर पॉलिटिकल मायलेज लेने की कोशिश करते हैं. तो क्रेडिट चोरी और पॉलिटिकल मायलेज लेने का खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं. और यह पूरे सदन के सत्र में यही करने की कोशिश करेंगे.'

इसके अलावा उन्होंने बीजेपी का पक्ष रखते हुए कहा कि राहुल गांधी माफी मांगो. आपने भ्रम फैलाया है. देश में अराजकता फैल जाए, इसलिए आप ये कोशिश कर रहे हैं. इसलिए माफी मांगों राहुल गांधी.' 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 29 Jul 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
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