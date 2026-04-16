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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWomen’s Reservation Bill: अखिलेश और धर्मेंद्र यादव को अमित शाह का संसद में तगड़ा जवाब, बोले- 'समाजवादी पार्टी की चले तो...'

Women’s Reservation Bill: अखिलेश और धर्मेंद्र यादव को अमित शाह का संसद में तगड़ा जवाब, बोले- 'समाजवादी पार्टी की चले तो...'

Women’s Reservation Bill: अमित शाह ने जनगणना और आरक्षण पर विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब दिया है. उन्होंने धर्मेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 Apr 2026 12:25 PM (IST)
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी. अमित शाह ने अखिलेश यादव के उस सवाल का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जनगणना अब तक क्यों नहीं हुई. शाह ने स्पष्ट किया कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया है और यह जनगणना जाति के आंकड़ों के साथ ही की जाएगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की चले तो वे घरों की भी जाति तय कर दें.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धर्मेंद्र यादव की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता. इससे पहले उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जिनसे जनता के बीच अनावश्यक चिंता पैदा हो रही है

धर्मेंद्र यादव की सरकार से मांग

लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया. उन्होंने कहा कि महिला बिल के नाम पर जो स्थिति कश्मीर और असम में देखने को मिली, उसी तरह की व्यवस्था पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसका विपक्ष विरोध करेगा. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जब तक इस बिल में पिछड़े वर्ग और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता, तब तक उनकी पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी. उनके अनुसार, मौजूदा स्वरूप में यह बिल सभी वर्गों की महिलाओं के साथ न्याय नहीं करता. धर्मेंद्र यादव ने सरकार से मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए और 2023 में लाए गए महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाए.

ये भी पढ़ें: लोकसभा में महिला आरक्षण समेत तीनों बिल पेश होते ही कांग्रेस फायर, पहली प्रतिक्रिया में बोली- 'लोकतंत्र हाईजैक'

Published at : 16 Apr 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill Dharmendra Yadav Akhilesh Yadav Breaking News Abp News AMIT SHAH
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