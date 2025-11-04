Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां पलक झपकते ही फोटोज और वीडियो वायरल हो जाते हैं, इसके बावजूद कुछ घटिया किस्म के लोगों में ना कानून का खौफ है और ना वो पिटाई से डरते हैं. राह चलते या कहीं भी मौका मिलते ही वो लड़कियों और महिलाओं संग गंदी हरकतें करना शुरू कर देते हैं. टीनएजर और युवतियों को आए दिन इन गंदी मानसिकता वाले लोगों से यौन उत्पीड़न जैसे मामलों का सामना करना पड़ता है. ताजा मामला कर्नाटक के बेंगलुरु जैसे हाईटेक शहर का है, जहां डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला का एक व्यक्ति ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया.



डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी महिला

ये घटना बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में शनिवार सुबह करीब 11.57 बजे हुई, जब 33 वर्षीय महिला अपने डॉग के साथ हमेशा की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी. पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, महिला को एक अज्ञात युवक ने मैडम कहकर बुलाया और जैसे ही पीड़िता ने पलटकर देखा, वो व्यक्ति पेंट की जिप खोलकर अश्लील हरकत करने लगा. पीड़िता के मुताबिक लगभग 30 साल के इस आरोपी के बाल काले थे, वह भूरे रंग की पोलो शर्ट और ग्रे ज़िप-अप शॉर्ट्स पहने हुए था.

इंदिरानगर पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या बताया

शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसके व्यवहार से स्तब्ध होकर वह तुरंत घर भागी और बाद में अपनी बहन को बताया. इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इंदिरानगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 के तहत सार्वजनिक अभद्रता और यौन उत्पीड़न के आरोप में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा. बीते दिनों बेंगलुरु के आरटी नगर में एक ब्राजीलियन मॉडल से ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट ने छेड़छाड़ की थी. पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था.

