मुंबई के एक स्टूडियो में 17 बच्चों सहित 19 लोगों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या को पुलिसक ने उस समय गोली मार दी, जब आरोपी बंधकों में से एक पर गन से निशाना साधने वाला था. रोहित आर्या ने गुरुवार (30 अक्टूबर 2025 ) को एक वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने सभी लोगों को स्टूडियो में बुलाया था. उसके पास एयरगन थी. बता दें कि पवई में हुआ ये ऑपरेशन करीब तीन घंटे तक चला.



NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोगों ने सहायक उप-निरीक्षक अमोल वाघमारे की प्रशंसा की, जिनकी बहादुरी और समय पर की गई कार्रवाई ने 10 से 12 साल के बच्चों की जान बचा ली. बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उन्हें पवई का हीरो कहा जा रहा है.

कैसे हुआ ये पूरा ऑपरेशन

पवई पुलिस को दोपहर 1.45 बजे सूचना मिली कि एक आदमी बच्चों को फुसलाकर एक स्टूडियो में ले आया है और उन्हें बंधक बना लिया है. रोहित आर्या एयरगन से लैस था, जिससे पास से बच्चों को गोली मारने पर उनकी जान भी जा सकती थी. आरोपी ने स्टूडियो की खिड़कियों पर सेंसर लगा रखे थे ताकि बचाव की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पता लगाया जा सके.

पुलिस पिछले दरवाजे से इमारत में घुसने में कामयाब रही. एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अंदर घुसने के बाद उन्होंने एंट्री गेट की तलाशी ली और चुपचाप स्टूडियो से जुड़े टॉयलेट में पहुंच गए. उसी दौरान आर्या ने एक बंधक पर निशाना साधकर ट्रिगर दबाने की कोशिश की, तभी अमोल वाघमारे ने बच्चों को बचाने के लिए आर्या पर गोली चला दी. सीने में गोली लगने से आर्या बेहोश हो गया, हालांकि बाद में उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने रोहित आर्या के साथ बातचीत की कोशिश की

एयरगन के अलावा पुलिस ने स्टूडियो से कुछ केमिकल भी बरामद किए, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी है. सभी बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया है. पुलिस कार्रवाई से पहले जारी एक वीडियो में आर्या ने अपना मकसद बताते हुए दावा किया था कि उसने आत्महत्या करने के बजाय बच्चों को बंधक बनाने की योजना बनाई. पुलिस ने कहा कि उन्होंने रोहित आर्या के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो पुलिस ने अंदर जाने का फैसला किया.

