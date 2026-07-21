नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के विरोध में जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में यह मुद्दा गरमाया हुआ है.

पेपर लीक मुद्दे को लेकर स्टूडेंट यूनियन के सदस्य और भारी संख्या में छात्र मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग और विरोध प्रदर्शन करते हुए राजधानी स्थित लोक भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हैदराबाद पुलिस ने बीच में ही रोक दिया.

हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई का विरोध

स्टूडेंट यूनियन ने हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की. वहीं, प्रदर्शनकारियों ने आरोप भी लगाया है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठियां चलाई और कई छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया, घसीटा गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

छात्र यूनियनों ने पीएम और शिक्षा मंत्री से की इस्तीफे की मांग

इस दौरान प्रदर्शन करने वाले छात्र यूनियन के सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ा विरोध जताया. उन्होंने इस पेपर लीक के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस पेपर लीक घोटाले की वजह से नीट परीक्षा के 21 अभ्यर्थियों की जान चली गई है. इस दौरान उन्होंने नीट परीक्षा का आयोजन करने वाली राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दिखाया.

छात्र यूनियनों ने रखी अपनी मांग

तेलंगाना के लोक भवन की तरफ मार्च करने वाले छात्र यूनियनों में नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर अपनी कई मांगों को भी स्पष्ट रूप से रखी. छात्र यूनियनों ने देश के सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) की निगरानी में नीट पेपर लीक घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी है. इसके साथ ही, छात्रों ने नेशनल एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी, अधिकारियों की जवाबदेही और समान अवसरों के लिए लड़ने की भी कसम खाई है.

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